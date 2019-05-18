【私生女疑雲】比利時前國王拒親子鑑定　法院判每日罰款逾4萬

比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）捲入私生女疑雲多年。藝術家博埃爾（Delphine Boël）聲稱自己是阿爾貝二世的私生女，入稟要求對方承認是自己的生父，並提出進行親子鑑定。法院周四（16日）裁定，如阿爾貝二世仍然拒絕接受DNA測試，將被罰款每日5000歐元（約4.38萬港元）。

阿爾貝二世於2013年宣布退位予兒子菲利普（Philippe）。同年，博埃爾入稟法院要求阿爾貝承認二人的血緣關係。2018年10月，布魯塞爾上訴法院（Brussels Court of Appeal）裁定博埃爾勝訴，阿爾貝必須接受DNA測試，惟他一直未有遵行命令，並提出上訴。法院周四裁定，如阿爾貝仍然拒絕接受測試，將面臨罰款。

根據博埃爾的要求，DNA測試結果將保密，直至完成法律程序。她的律師Marc Uyttendaele稱博埃爾的用意是想平息事件，並避免傳媒廣泛報道，又指不能想像阿爾貝繼續拒絕接受測試。

阿爾貝的律師耶爾諾（Guy Hiernaux）指，前國王目前不在比利時，周日（19日）才回國，未有回應裁決。耶爾諾表示，下周一（20日）或下周二（21日）與阿爾貝討論有關事宜，並認為對方會接受測試。他又指，阿爾貝一直未有拒絕接受測試，只是希望在上訴裁決結果出爐後才進行測試。

阿爾貝與保拉王后（Queen Paola）於1959年結婚，育有兩子一女。（路透社）

2005年，博埃爾接受訪問時，首次聲稱阿爾貝是自己的生父。據指，博埃爾的母親德塞利斯隆尚男爵夫人（Baroness Sybille de Selys Longchamps）於1966年至1984年期間，與阿爾貝發展婚外情，並於1968年誕下博埃爾。

阿爾貝宣布退位當日，德塞利斯隆尚男爵夫人在電視訪問首次公開談論這段婚外情。她表示，自己曾受感染，一度以為不能懷有孩子，二人也沒有採取避孕措施。她形容，與阿爾貝相戀那段時光十分美麗，博埃爾是私生女，阿爾貝雖未有擔起父親角色，但仍對她愛護有加。

阿爾貝曾經承認70年代與保拉王后（Queen Paola）婚姻出現危機，但從未承認有生下私生子女。二人於1959年結婚，育有兩子一女，分別是現任國王菲利普、阿斯特麗公主（Princess Astrid）和洛朗王子（Prince Laurent）。1993年，阿爾貝的哥哥博杜安（Baudouin）突然病逝，阿爾貝意外登上王位。

比利時VTM電視台指，如證實博埃爾是阿爾貝的親生女兒，將得到公主的頭銜。博埃爾也將獲分阿爾貝八分之一的財產。

（綜合報道）