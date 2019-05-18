幫英女王「出feed」係絕世筍工？　王室聘人管理社交媒體

假如你經常流連社交平台，無論是Facebook、Instagram和Twitter等全部精通，而且又希望轉工尋找新挑戰，或者可以考慮應徵成為英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的數碼傳訊主任（Digital Communications Officer），發揮自己「出feed」的專長。

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英國王室周三（15日）於職場社交網站領英（LinkedIn）貼出求人啟示，指他們希望聘請一位數碼傳訊主任（Digital Communications Officer），簡單而言，就是為英女王管理社交媒體，令全球民眾繼續關注王室成員動態。

擔任該職位的人需要在英國王室的社交媒體、網站等網上平台搜尋和撰寫內容，無論是負責報道國事訪問、頒獎典禮或其他王室活動，都要引起話題和吸引大批民眾留意。

英國王室對應徵者的要求是否很高？他們要求有意者已獲頒學士學位、最好曾在備受關注的網站推出過成功的數碼傳訊與項目。應徵者亦應有創造以及出版數碼及社交媒體內容的經驗。只要大家自信認為符合這些條件，不妨可以考慮應徵。

求職者除了需要懂得使用一系列內容管理系統、社交平台以及分析工具，更需要懂得如何將未來僱主的利益放到最大，然後風潮縮到最少。

說到這裏，大家最關心的肯定是福利問題。英國王室開出3萬英鎊年薪、33天年假、合共37.5小時的五天工作周、包午餐及提供在職訓練等。

領英顯示有超過200位用戶申請應徵，並已經截止其他用戶報名，不過有興趣人士仍可在當地時間5月26日深夜11時59分前透過王室招聘網站一碰運氣。

（綜合報道）