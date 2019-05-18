英國哈里王子（Prince Harry）兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）在5月6日出世後，出世紙於周五（17日）公開，當中披露了他的出生地點，以及母親梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的職業等。

倫敦西敏寺（Westminster）人事登記處在阿奇出生後11日正式發出他的出世紙，文件上母親的姓名為「蕾切爾．梅根薩塞克斯公爵夫人殿下」（Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex），職業為「英國王妃」（Princess of the United Kingdom）。

英國威廉王子兒女的出世紙上，母親劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的職業同樣是寫「英國王妃」。

哈里王子的兒子阿奇的出世紙周五（17日）曝光，見到他的出生地點是倫敦的波特蘭醫院，即是梅根希望在家中產子計劃落空。而在母親的職業一欄上，則填了「英國王妃」。（美聯社）

百年前的「一錘定音」

但到底為甚麼梅根和凱特的職業不是「公爵夫人」而是「王妃」？英王佐治五世（King George V）的私人秘書比格（Arthur Bigge, Lord Stamfordham）1923年曾為類似的話題解畫。

當時佐治五世的兒子約克公爵（後來成為佐治六世）迎娶伊利沙白（Elizabeth Bowes-Lyon，英女王伊利沙白二世的母親，即是王太后），外界對於伊利沙白的銜頭非常感到興趣。比格在聲明中提到：「依照妻子取得丈夫身份的通例，伊利沙白女士在結婚後會成為約克公爵夫人殿下，並享有王妃身份」，結果王室維持這個近百年的做法。

英國夏洛特公主在2015年5月出生，出世紙上母親的職業填了「英國王妃」而不是「公爵夫人」，原來這個安排源於差不多一世紀前，王太后嫁入王室時，英王佐治五世私人秘書的解畫。（Getty Images）

你的名字是梅根？

梅根出生時的全名為「蕾切爾．梅根．馬克爾」（Rachel Meghan Markle），不過她一直希望大家以「梅根馬克爾」稱呼自己。白金漢宮（Buckingham Palace）公布哈里王子婚訊時，都是以梅根馬克爾形容她。

阿奇的出世紙亦列出哈里王子的全名「亨利．查理斯．阿爾伯特．大衛薩塞克斯公爵殿下」（His Royal Highness Henry Charles Albert David Duke of Sussex），職業是英國王子（Prince of the United Kingdom）。

哈根大B：梅根與哈里5月8日抱着新生兒，首次一家三口亮相。哈里抱B的手勢看來十分純熟。梅根則一直慈愛地看着寶寶，視線幾乎無法從他身上移開。（路透社）

梅根家中產子計劃落空

除了父母的全名外，文件亦披露了阿奇的出生地點。梅根雖然一直希望在家中分娩，但有英國傳媒報道，哈里和保安人員在5月5日秘密將過了預產期一周的梅根送入院，當時就連資深王室成員也不知道此事。出世紙顯示了阿奇在倫敦波特蘭醫院（The Portland Hospital）出生，與傳媒的推測一樣。

波特蘭醫院有「英國最豪華婦產醫院」之稱，最基本的分娩服務收費都要盛惠1.5萬英鎊（約15萬港元）。約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）、「碧咸嫂」Victoria Beckham及模特兒Mandy Lieu等名人都曾入住，醫院為產婦提供的膳食包括龍蝦、生蠔、鵝肝、英式下午茶等。

該醫院在阿奇的出世紙曝光後，向哈里王子一家祝賀，又指為了保障病人私隱，院方沒有任何補充。

哈根大B：一對新手爸媽與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、菲臘親王（Prince Philip）及梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）分享迎接新生兒的喜悅。（路透社）

（綜合報道）