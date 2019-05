英國哈里王子(Prince Harry)兒子阿奇(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)在5月6日出世後,出世紙於周五(17日)公開,當中披露了他的出生地點,以及母親梅根(Meghan, Duchess of Sussex)的職業等。

倫敦西敏寺(Westminster)人事登記處在阿奇出生後11日正式發出他的出世紙,文件上母親的姓名為「蕾切爾.梅根薩塞克斯公爵夫人殿下」(Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex),職業為「英國王妃」(Princess of the United Kingdom)。

英國威廉王子兒女的出世紙上,母親劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)的職業同樣是寫「英國王妃」。

哈里王子的兒子阿奇的出世紙周五(17日)曝光,見到他的出生地點是倫敦的波特蘭醫院,即是梅根希望在家中產子計劃落空。而在母親的職業一欄上,則填了「英國王妃」。(美聯社)

百年前的「一錘定音」

但到底為甚麼梅根和凱特的職業不是「公爵夫人」而是「王妃」?英王佐治五世(King George V)的私人秘書比格(Arthur Bigge, Lord Stamfordham)1923年曾為類似的話題解畫。

當時佐治五世的兒子約克公爵(後來成為佐治六世)迎娶伊利沙白(Elizabeth Bowes-Lyon,英女王伊利沙白二世的母親,即是王太后),外界對於伊利沙白的銜頭非常感到興趣。比格在聲明中提到:「依照妻子取得丈夫身份的通例,伊利沙白女士在結婚後會成為約克公爵夫人殿下,並享有王妃身份」,結果王室維持這個近百年的做法。

英國夏洛特公主在2015年5月出生,出世紙上母親的職業填了「英國王妃」而不是「公爵夫人」,原來這個安排源於差不多一世紀前,王太后嫁入王室時,英王佐治五世私人秘書的解畫。(Getty Images)

你的名字是梅根?

梅根出生時的全名為「蕾切爾.梅根.馬克爾」(Rachel Meghan Markle),不過她一直希望大家以「梅根馬克爾」稱呼自己。白金漢宮(Buckingham Palace)公布哈里王子婚訊時,都是以梅根馬克爾形容她。

阿奇的出世紙亦列出哈里王子的全名「亨利.查理斯.阿爾伯特.大衛薩塞克斯公爵殿下」(His Royal Highness Henry Charles Albert David Duke of Sussex),職業是英國王子(Prince of the United Kingdom)。

哈根大B:梅根與哈里5月8日抱着新生兒,首次一家三口亮相。哈里抱B的手勢看來十分純熟。梅根則一直慈愛地看着寶寶,視線幾乎無法從他身上移開。(路透社)

梅根家中產子計劃落空

除了父母的全名外,文件亦披露了阿奇的出生地點。梅根雖然一直希望在家中分娩,但有英國傳媒報道,哈里和保安人員在5月5日秘密將過了預產期一周的梅根送入院,當時就連資深王室成員也不知道此事。出世紙顯示了阿奇在倫敦波特蘭醫院(The Portland Hospital)出生,與傳媒的推測一樣。

波特蘭醫院有「英國最豪華婦產醫院」之稱,最基本的分娩服務收費都要盛惠1.5萬英鎊(約15萬港元)。約克公爵夫人莎拉(Sarah, Duchess of York)、「碧咸嫂」Victoria Beckham及模特兒Mandy Lieu等名人都曾入住,醫院為產婦提供的膳食包括龍蝦、生蠔、鵝肝、英式下午茶等。

該醫院在阿奇的出世紙曝光後,向哈里王子一家祝賀,又指為了保障病人私隱,院方沒有任何補充。

哈根大B:一對新手爸媽與英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)、菲臘親王(Prince Philip)及梅根的母親拉格蘭(Doria Ragland)分享迎接新生兒的喜悅。(路透社)

