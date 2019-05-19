【英國脫歐】蘇格蘭麥當勞禁售奶昔　原來因為這個人……

蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）一間麥當勞周五（17日）貼出告示，表示當日不會出售奶昔或雪糕，原因並不是缺貨，而是按照警方的要求，原來事件與主張英國脫歐的政黨有關。

英國脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）周五到愛丁堡出席活動，為下周四（23日）展開的歐洲議會選舉造勢，但警方擔心有示威者會在附近的麥當勞購買奶昔再擲向對方，於是要求該店暫時停售。

The McDonald's next to the Farage demo. Someone clearly got wind. pic.twitter.com/kHETQ66TOq — Scott Macdonald (@scott_eff) 2019年5月17日

警方的憂慮源於英國在5月發生多宗示威者向極右政客「請飲奶昔」事件，其中反伊斯蘭教的魯賓遜（Tommy Robinson，原名Stephen Yaxley-Lennon）出席歐洲議會競選活動時，連續兩日都被示威者以潑奶昔表達不滿，結果引起混亂。

另外英國獨立黨（Ukip）成員本傑明（Carl Benjamin）參與一個極右政客的公眾集會時，亦被示威者「請飲」。他被指向一名工黨女議員發表強姦言論而被警方調查。

愛丁堡麥當勞被警方下禁售奶昔令事件曝光後，其主要競選對手漢堡王（Burger King）在Twitter留言，以「親愛的蘇格蘭民眾，我們在整個周末都會出售奶昔，玩得開心點。」向對方「抽水」。

漢堡王之後繼續以玩笑方式澄清他們不是鼓吹暴力，說「我們不認同暴力，或是浪費美味的奶昔。所以希望大家有一個愉快的周末，並「飲得有理性」。

We’d never endorse violence - or wasting our delicious milkshakes!



So enjoy the weekend and please drink responsibly people.



🍔👑 — Burger King (@BurgerKingUK) 2019年5月18日

法拉奇領導的英國脫歐黨主張國家在沒協議下離開歐盟，外界預計該黨會在歐洲議會選舉中，取得最多英國代表議席。不過有多名經濟學家警告，英國硬脫歐將會國家經濟帶來嚴重影響。

（美國有線新聞網絡／衛報）