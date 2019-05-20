【英國王室】凱特親手設計花園　小王子小公主「貼地」除鞋玩水

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）周一（20日）在Instagram發布多張新照片，威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）帶着3名子女在花園遊玩，剛滿1歲的路易小王子（Prince Louis）蹣跚學步，樣子非常可愛。

英國王家園藝學會（Royal Horticultural Society）舉辦的2019年切爾西花卉展（Chelsea Flower Show）將於周二（21日）開幕，其中一座新花園由凱特與兩名園藝設計師聯手設計，而3名「王室寶寶」也有份收集樹枝、葉子和苔蘚及幫忙裝飾。

凱特表示：「我衷心覺得，大自然和戶外活動對我們的身心健康有莫大裨益，尤其是對年幼的孩子。」（Instagram @kensingtonroyal）

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這批照片中可見，花園裏有威廉一家親手用榛木樹枝搭建的小木棚，還有樹屋和繩球鞦韆。喬治王子（Prince George）和夏洛特公主（Princess Charlotte）脫下鞋子嬉水，而上月剛滿1歲的路易小王子原來已經學會走路，可以單手拿着樹枝走向攝影師。

凱特有份設計的「回到自然花園」（Back to Nature Garden）旨在鼓勵父母多帶孩子接觸大自然，她在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「我衷心覺得，大自然和戶外活動對我們的身心健康有莫大裨益，尤其是對年幼的孩子。我很希望我們創造的這片林地能啟發家庭、孩子和社區走到室外，享受大自然和戶外環境，並共度美好時光。」

（美國有線新聞網絡）