特朗普競選活動亮相　「圍牆西裝友」上台應景

美國總統特朗普（Donald Trump）的競選承諾之一是在連接墨西哥邊境興建圍牆，並對此一直非常在意。他周一（20日）在賓夕法尼亞州出席競選集會時，一名身穿「紅磚牆」西裝的男子引起他的注意，並邀請他上台。

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特朗普在賓夕法尼亞州蒙圖斯維爾（Montoursville）為共和黨眾議員候選人凱勒（Fred Keller）站台。他發表演講期間，突然指向台下一名支持者，並邀請他來到台上。

該名男子頭戴印上「讓美國再次強大」（Make America Great Again）的紅色帽，穿上整套設計得像「紅色磚牆」的西裝。特朗普主動與他握手，並向在場的支持者稱：「現在我們知道他會投給誰了。」美聯社報道指，該男子名叫馬內爾（Blake Marnell）。

特朗普4月初曾前往加州接壤墨西哥邊境，視察重新修建的圍欄。他指出，非法移民人數急劇上升，導致南部邊境情況非常危急，稱美國已爆滿。

圍牆西裝友：特朗普邀請一名穿上紅磚牆設計西裝的男子上台，並與他握手交談。（美聯社）

（今日美國）