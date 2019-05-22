河野太郎突發神秘「煙肉推文」　是哪裏的外交密碼？

日本外相河野太郎，同樣是一個愛用社交網絡的人，不時把工作或生活的鎖事在上載分享。不過日前河野一則帖文引起了網民注意，他在Twitter上貼了一則神秘推文，被認為可能是某種外交密碼……

河野太郎在個人Twitter帳戶上帖文，但沒知道這煙肉結局到底是甚麼。（Twitter截圖）

河野太郎在周二（21日）早上的時候，在個Twitter上貼了一則帖文，如此說道：「啊啊！煙肉，最後，^%£$+*•!%......」一串意義不明的文字。有關注河野Twitter的網民紛紛對此留意感到興趣，到底是河野的手機壞了、日常工作太勞累突然變得不正常、還是隱含甚麼外交密碼。

煙肉帖文獲超過十倍贊好

河野的Twitter上有逾51萬個追隨者，而一般帖文的贊好數只落在數百至數千的範圍，這則「煙肉」神秘帖文成功引來了廣泛關注，至今已超過5.3萬個贊好。

河野在不久後，又恢復如常帖文，稱自己正前往法國巴黎參加經合組織（OECD）會議，約十多小時後報告平安已抵達巴黎，像沒事發生似的。

其實在周日（19日）時河野曾貼文稱自己工作至凌晨回家後，家中的兒子一直在喊煙肉，河野表示不知道發生甚麼事。他在該貼文中上載大概是他兒子手寫，日語煙肉的一張紙，因此相信這次的神秘貼文可能與此有關。

日本時事通訊社報道，外務省拒絕就此「煙肉」神秘帖文回應。

河野在周日（19日）上載了他兒子對他叫喊煙肉的帖文，留意貼文只獲約1萬的贊好。（Twitter截圖）

（綜合報道）