安倍晉三非「晉三安倍」　日本盼外國媒體更改姓名順序

日本外相河野太郎周二（21日）表示，希望外國媒體使用羅馬拼音報道日本人姓名時，能先寫姓氏再寫名稱。例如首相安倍晉三一般被寫成「Shinzo Abe」，日方希望未來能更正為「Abe Shinzo」。

河野太郎表示，將會向外國主要媒體提出要求，希望他們報道日本人姓名時，能使用「先姓後名」的順序書寫。

他表示，很多媒體報道中國國家主席習近平或韓國總統文在寅時，都是採用先姓後名的順序書寫羅馬拼音，「首相安倍晉三也希望用同樣順序書寫」。他續指，進入令和新時代，東京奧運和二十國集團（G20）大阪峰會也將舉行，有意在接下來的兩年作為改變習慣的時機。

共同社引述日本政府文部科學省文化廳指出，國語審議會2000年曾提交報告，稱「認識到語言和文化的多樣性」，指出在羅馬字寫法方面，採用先姓後名的順序較為理想。當局亦向本地政府機關、都道府縣、公私立大學和傳媒行業等提出要求。

（中央社／共同社）