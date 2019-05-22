特朗普為爭取私人渡假村舉行會談　險令愛爾蘭訪問之旅泡湯

美國白宮周二（21日）表示，特朗普已接受愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）的邀請，於6月5日訪問愛爾蘭，兩人將在香農（Shannon）舉行雙邊會談。 不過，這次訪談安排在較早前一度出現阻礙。美國有傳媒報道，特朗普與愛爾蘭方面就會面地點出現分歧，原因是：特朗普要求在當地的高爾夫渡假村與瓦拉德卡會面。

特朗普2018年7月在訪問英國完畢後，回程時造訪了在愛爾蘭當地個人的高爾夫球場，並在那裏把球打進了好幾個洞。（Getty Images）

美國有線新聞網絡（CNN）引述愛爾蘭消息人士報道，愛爾蘭與美國商討訪問的安排並不順利。原因美國一度強烈要求需在敦貝格（Doonbeg）一所高爾夫渡假村會晤，那裏是特朗普在當地的物業，與特朗普在佛州棕櫚灘的海湖莊園類似。

雙方一度爭持不下

不過該消息人士指出，愛爾蘭方面認為應由愛爾蘭安排在何處會面：「而且肯定不會是該渡假村。」

消息人士亦指出，磋商途中愛爾蘭方面一度妥協，提議在附近的德羅莫蘭（Dromoland）城堡會面，晚上再前往渡假村吃晚餐。2004年喬治布殊訪問愛爾蘭時曾在該城堡與時任總統埃亨（Bertie Ahern）會面。

然而，美方一直堅持要在渡假村會面，雙方一度爭持不下。消息人士亦透露愛爾蘭有意把是次訪問低調舉行，因特朗普名聲在愛爾蘭相當欠佳。CNN報道指有關訪問的計劃甚至可能「泡湯」，但白宮仍最終公布雙方同意會面的消息。

特朗普2018年在訪問英國後，回程時曾前往愛爾蘭造訪他的高爾夫球場並逗留兩天。他亦曾在2019年3月在Twitter上，自讚他在愛爾蘭的高爾夫球場是「全世界最好的高爾夫球場」。

（美國有線新聞網絡／哈芬登郵報）