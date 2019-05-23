英女王學習到超級市場自助櫃位付款：不能作弊嗎？

93歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周三（22日）到倫敦參觀一家老牌連鎖超級市場，並學習如何使用自助櫃位付款。機智的英女王更馬上「質疑」這種做法，笑稱「這不能作弊嗎？」

英國超級市場Sainsbury's慶祝創立150周年，邀請英女王到倫敦德魯里巷（Drury Lane）皇家歌劇院（Covent Garden）的臨時店舖參觀，並舉行了切蛋糕儀式。該店模仿了Sainsbury's於1869年在德魯里巷首家分店的裝潢，貨架、肉檔和送貨櫃位等均採用復古設計。

英女王參觀期間，與Sainsbury's的老闆塞恩斯伯里（David Sainsbury）見面，她又聽取職員介紹如何使用自助櫃位及手機付款，雖然她沒有親自使用櫃位，但她打趣地反問職員：「這不能作弊嗎？」

英女王一向與時並進，例如她3月便在英國王室的官方Instagram帳戶發布她的首篇Instagram帖文，講述參觀博物館的所見所聞和感受。

英女王：伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）在聽取職員介紹如何使用自助櫃位及手機付款。（Getty Images）

以下是更多有關英女王這次參觀的照片：

+ 5 + 4 + 3

（綜合報道）