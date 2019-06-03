英劇Victoria「反映史實」？　維多利亞時代表面斯文內裏極Open嗎

2019年是維多利亞女王（Queen Victoria）200周年冥誕，關於她的影片、報道與文章也有不少。維多利亞時期是大英帝國的黃金時代，這位女王除了文治武功，甚高的道德操守，細緻的語言與行為規範的「維多利亞時代道德觀念」也在這段期間確立，對該國發展影響深遠。 英國獨立電視公司（ITV）播放的歷史電視劇《維多利亞》（Victoria）第三季最近播完。劇中經常出現情色的場面，例如描寫維多利亞女王對丈夫阿爾伯特親王（Prince Albert）充滿慾望，以及已婚的蒙茅斯公爵夫人蘇菲（Sophie, Duchess of Monmouth）與皇家僕人約瑟夫（Joseph）的地下情等等。這讓觀眾不禁懷疑，這大英帝國最輝煌的歲月，也是個肉慾橫流的年代嗎？

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倫敦大學（University of London）伯貝克（Birkbeck）學院的歷史教授漢利博士（Dr. Anne Hanley）說：「維多利亞時代人人彷彿都是紳士淑女，但這只是表面而已。凡與性有關的傳聞，例如性醜聞、通姦和同性戀等，都令他們非常着迷」。

硬幣總有兩面，正如維多利亞時代的人。他們一方面擁抱有關性的一切，另一方面，他們是雙重標準的「代表詞」。

漢利博士說，他們對任何偏離於可接受的道德標準的事情，予以『條件反射式』譴責。這導致當時出現很多跟電視劇情節對比甚大的事，例如當時女子合意性交的年齡是12歲，1885年才提升至16歲；很多年輕人在婚前根不性為何物；當時的醫生呼籲人們不要手淫，認為這會導致精神錯亂，甚至上患病，包括癌症；沒人預期女性在性行為中得到快樂——連維多利亞都曾對女兒說，做愛時只管「躺下去，想着英格蘭。」

如此嚴厲的道德規範，導致人們在「檯底下」反彈得更厲害——嫖妓、婚外情、孌童及濫交都不是什麼一回事。為數不少女子，不論是為了填飽肚子或是改善生活，會視賣淫為一種「專業」，想要躋身業內。隨着人們性生活活躍以及防禦措施不足，性病成為那個時代其中一個標誌。

當時的政府難忍社會風氣敗壞以及性病蔓延，狠狠關閉多間妓院，導致性工作者流落街頭。當中5名女子更成為連環殺手的獵物。圖為描述警方發現慘遭「開膛手傑克」殺死的受害人的畫作。（Getty Images）

未來首相「兼職」深宵外展社工？

維多利亞時期的黃色事業跟稍後我們討論到有關王室成員與貴族秘聞有莫大關係，所以在此之前，有需要向大家介紹另一套英劇——《名姝》（Harlots）。故事背景設定在英國在七年戰爭取勝的1763年，該國第一次驕傲地自稱「日不落帝國」。當時倫敦經濟蓬勃發展，但市內五分之一的女子需以提供性服務維生。賣淫與嫖妓普遍的程度由此可見一斑。這也是為何政府後來為何要揮動道德的棍棒，狠狠打擊妓院。然而此舉引發新的問題。

維多利亞時期梅毒與淋病等性病很流行，連婦孺都「中招」，1860年代政府為了解決問題便通過「傳染病法案」（The Contagious Disease Acts）下令掃黃。

政府取締大量妓院，導致5000名性工作者流落街頭「拉客」。當中5名不幸的女子，也因此成為連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）的「獵物」。

這些冒着生命危險討生活的流鶯，又牽扯出未成為英國首相的格萊斯頓（William Ewart Gladstone）的往事。他曾在入夜後走到街上，勸她們從良。然而他私底下也有流連沙龍，享受交際花嬌言軟語的相陪。

ITV播放的歷史電視劇《維多利亞》第三季最近完結，劇中維多利亞女王由Jenna Coleman飾演，阿爾伯特親王則由Tom Hughes飾演。（Getty Images）

維多利亞「女神」 向老公大派福利

維多利亞女王與阿爾伯特親王共育有9名小孩，由此可見夫婦倆感情甚佳。女王非常迷戀丈夫，結婚當晚她曾在日記中寫道：「這是一個令人滿意又困惑的經歷，我從未、從未有過這樣的一個傍晚。他（阿爾伯特親王）濃烈的愛意和感情令我感到猶如置身天堂般的愛和幸福。他把我摟在臂彎中，然後我們不斷熱吻」。

她為了討丈夫歡心，找來畫家為其繪畫肖像，供阿爾伯特親王欣賞。在那個年代，畫這種肖像送人，相當於我們今時今日向情人傳送性感相片，是非常親密的行徑。

維多利亞被指非常喜歡肢體接觸，甚至有人指她令老公疲累不堪，是一個「花痴」。女王在其中一篇內容大膽露骨的日記中寫道：「我親愛的阿爾伯特不穿內褲，只穿緊身長褲的模樣實在太英俊」。

相比起維多利亞女王僱人畫肖像畫「派福利」，男方付出「更大」。原來緊身長褲是當時非常流行的穿着，有謠言指，阿爾伯特親王之所以穿得這麼好看，是因為他曾經下過「苦功」，在陰莖上打孔穿環，以防止下體激凸，破壞觀感；不過另有一說就指，他是因為患上導致陰莖彎曲的佩洛尼氏症（Peyronie's disease），才用此方法來讓它變回挺直。

維多利亞女王曾表示，丈夫阿爾伯特親王「不穿內褲，只穿緊身長褲的模樣實在太英俊。」（Getty Images）

國王孽債一籮筐 查理斯係「濕濕碎」

妓院的恩客，豈止貴族與平民百姓？後來繼承王位的愛德華七世（Edward VII）也是常客。這「色途老馬」熟路的程度去到，法國巴黎一妓院內有一張專為他而設的「椅子」，讓其可同時享受兩名女子服務，之後再一同浸泡在一整缸香檳中，來個鴛鴦戲水。

愛德華七世除喜歡流連歡場，也有不少知名的情人，例如演員蘭特里（Lillie Langtry）、名媛凱佩爾（Alice Keppel），以及交際花沃爾特斯（Catherine Walters）等，甚至連邱吉爾（Winston Churchill）的媽媽傑爾姆（Jennie Jerome Churchill）都曾與國王戀上，這段婚外情維持2年。

如果說愛德華七世是「老司機」（即經驗豐富的人），相信他「車」已開遍英國不少地方。漢利博士說，「馬爾博羅大樓（Marlborough House）是愛德華七世的社交場所。」他在那裏有不少風流韻事。

當時離婚的費用只有超級富有的人才能承擔得起，在1870年至1880年代有很多轟動一時的離婚案，愛德華七世都被指名為共同被告，換句話說，這些夫婦都是因為女方與他出軌而離婚的。

現已「坐正」成為英國王儲查理斯妻子的卡米拉（HRH Camilla, The Duchess of Cornwall）年少時已跟他有過一段情。據說她邂逅查理斯時如此情挑王子，稱自己的曾祖母凱佩爾（Alice Keppel）曾是英皇愛德華七世（Edward VII）、即查理斯高祖父的情婦。兩人「淵源」甚深、緣份也深，即使各自結婚，最後還是走在一起。圖為 2004年8月7日查理斯王子與卡米拉在蘇格蘭凱思內斯（Caithness）出席蘇格蘭高地運動會（Mey Games）。查理斯是這個年度運動會的名譽主席。（視覺中國）

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說到這裏，讓我們回到現代吧，談談愛德華七世情婦凱佩爾。這位美人是英國康沃爾公爵夫人卡米拉（HRH Camilla,The Duchess of Cornwall）的曾祖母。據說卡米拉邂逅查理斯時曾語帶暗示地說：「我的曾祖母（凱佩爾）是你高祖父（愛德華七世）的情婦，你覺得怎樣？」

卡米拉後來曾一度擔心，當初對查理斯的無心戲謔會變真——自己繼曾祖母之後再度成為「英王的情婦」。所幸她守得雲開見月明，2005年4月9日與查理斯結婚，成功「坐正。」

（綜合報道）