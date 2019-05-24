安倍晉三被指破壞相撲傳統　自甘成為特朗普「寵物」

美國總統特朗普（Donald Trump）周六（25日）以國賓身分訪日，預計停留4天，將與日相安倍晉三針對中美貿易戰、朝鮮無核化以及緩和美日貿易問題進行會談。安倍被指一向很懂得讓特朗普賓至如歸，這次更是超越以往，甚至讓日本國技相撲比賽為了特朗普打破傳統慣例，還出動新日皇招待川普，在日本引發物議。

《華盛頓郵報》指出，這種策略在日本引發矚目，甚至某種同情。不少人認為，安倍這些做法，只是為了維持日本最重要的對外關係並安撫善變的特朗普。

邀特朗普賞相撲 特別座讓保守派氣炸

日本官員表示，特朗普此行將讓他成為第一位會晤新日皇德仁的外國元首，他也將前往東京兩國國技館，坐在土俵附近觀賞令和時代第一場大相撲，並於比賽結束向優勝者頒發「特朗普盃」。

特朗普與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的特別座將設於土俵右側。土俵旁的座位通常是觀眾坐在布製的座墊上，但川普和絕大多數外國人一樣，不習慣盤腿席地而坐，所以日本政府將破例特別擺設椅子讓川普夫婦坐在土俵旁。相撲是一種最保守、最講究傳統的運動，日本政府這樣的安排掀起相撲保守派不滿，因為貴賓通常都坐在2樓一座封閉包廂。

一名64歲日本商人寺田寫信給《每日新聞》說：「事件受萬眾矚目，富含日本歷史與傳統的國技相撲，即使客人是盟國元首，此事也不容草率。」

日本官員否認設立特別座是對外賓提供特別待遇，並表示特朗普出席有助於推廣相撲。一名華盛頓官員匿名表示：「此舉將使日本民眾更接近總統本人，並讓安倍首相有機會向日本民眾介紹他的好友特朗普。」

日皇首位外賓 皇室牌獲得特朗普青睞

特朗普還表示，他之所以願意到訪，是因為安倍告訴他，對日本人而言，日皇換代的重要性勝於美式足球超級杯百倍。許多日本人認為，讓最親密的盟國元首成為第一個會晤新日皇的外賓，十分恰當。但也有人認為，日皇有如國家尊嚴的象徵，利用日皇接待一個被許多日本人認為沒什麼尊嚴的總統，令人反感。

東京蘇菲亞大學政治學教授中野晃一說：「許多日本人，尤其是保守派人士，非常重視皇室的排場、禮儀和尊嚴。安倍意圖打皇室牌獲得特朗普青睞，顯示他很焦慮，我相信其他政界朋友也是這麼認為。」

特朗普將成為第一位會晤新日皇德仁的外國元首。（視覺中國）

安倍陪打高球 醉翁之意在美方軍購

特朗普此行也少不了和安倍球敘，兩人周日（26日）上午將到千葉縣茂原市的高爾夫球場「茂原鄉村俱樂部」打小白球，日本職業高爾夫球選手青木功可能陪打。

另外，兩人28日將一同前往神奈川縣橫須賀市日本海上自衛隊基地，登上日本護衛艦加賀號。加賀號屬於出雲級護衛艦，日本政府有意改裝這種外型類似航空母艦的護衛艦，以便未來可搭載美國最新型F-35B隱形戰機。華郵指出，這項行程目的之一是提醒特朗普，日本不但願意加強自衛能力，最重要的是還會採購大量美國軍事裝備以達成這個目標。

史丹福大學東亞專家史奈德表示：「安倍擅長迎合特朗普喜好，勾勒特朗普是個偉大領導人的形象。每個傳達給特朗普的訊息都是精心設計，讓特朗普看到他想看的。」

安倍曾在跟特朗普打高球時「不小心」掉落沙坑，引發熱議（點圖放大）↓↓↓

日本企業領導人與安倍的政治盟友認為，安倍的策略是必要的，也可以有效維護日本的國家利益，縱然特朗普威脅要對日本汽車課徵關稅。

天普大學日本分校教授金士頓表示，人們都知道，安倍正在全力以赴，和史上最難纏的美國總統打交道。

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