【英國王室】夏洛特公主9月入學　哥哥喬治王子是「師兄」

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）周五（24日）表示，剛滿4歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）9月起將在哥哥喬治王子（Prince George）就讀的幼稚園入學，屆時2人將成為同學。

現年5歲的喬治王子2017年入學位於倫敦南部的托馬斯學校巴特西分校（Thomas's Battersea），他的妹妹夏洛特公主9月開始也會到這間學校讀書。

托馬斯學校巴特西分校校長奧馬利（Simon O'Malley）表示，「我們很高興劍橋公爵與公爵夫人決定讓夏洛特公主一同加入她哥哥喬治王子所在的托馬斯學校巴特西分校。我們非常期待9月時歡迎她和我們所有的新生來到學校。」

英國王室：夏洛特公主（Princess Charlotte）2019年9月將與哥哥喬治王子（Prince George）一同就讀托馬斯學校巴特西分校（Thomas's Battersea），圖為她2018年1月8日出發前往威爾科克斯邁納斯夫人幼兒園（Willcocks Nursery School）上學前在肯辛頓宮前拍照留念。（視覺中國）

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（倫敦標準晚報／聯合早報）