文翠珊含淚辭職　震撼力不敵「爆肌」收音師　網民：讓他當首相！

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（24日）宣布辭去首相一職，指自己已經無力繼續帶領國家脫歐。她在發表下台聲明時更一度眼眨淚光，不過她的眼淚攻勢卻不敵一名「爆肌」收音師，後者成為整個演說的重點，更有網民笑稱讓他成為新首相。

▲想近距離看清這位風靡萬千網民的俊男，請即點擊片段。▲

這位收音師突然成為網絡紅人，源於文翠珊發表辭職演說前夕，一名身穿黑色緊身上衣的收音師在倫敦唐寧街10號（10 Downing Street）首相府前測試咪高峰。大人物發表演說前這種情況很常見，但他俊朗的外貌和健碩的身形，令其成為網民的討論話題，有不少人表示被這位「講台大佬」（The Podium Guy）迷到，由以下網民的留言可以見到大家對他的讚美程度已經超越其他政客：

英國首相文翠珊周五（24日）宣布下台前夕，收音師高夫（Tobius Gough）在首相府前的講台試咪，但他的緊身打扮和英俊的樣子就令他成為網絡紅人。這或反映英國民眾在脫歐問題的困局上，仍可苦中作樂。（Getty Images）

「讓那位收音師成為首相，大家生活重回正軌」 「根據《權力遊戲》的繼承邏輯，我建議型爆講台大佬當首相」 「如果現在立即選首相，到底會有多少人選他多過約翰遜」 「講台大佬是唐寧街唯一一個已知和公開地在最近數年成功完成工作的人，讓他當首相直到季尾」 「舉行網上聯署，讓那位BBC新聞的講台員工出任新首相」 「講台大佬當首相的賠率是幾多？」 「這是英國新首相」

Podium guy so far the only person to do his job efficiently at Downing Street in the last 3 years. https://t.co/hcbwyxddAK — Laura Holland (@LauraHolland) 2019年5月24日

「講台大佬」成為網絡紅人後，其身份隨後曝光，36歲的高夫（Tobius Gough）接受《每日郵報》（Daily Mail）訪問時對於自己突然成名感到受寵若驚，又指自己並非當模特兒的材料。他表示，全靠光線才令自己顯得上鏡，當時太陽的角度肯定剛剛好。

高夫指自己平時的樣子不像當天般好看，所以沒有轉行成為模特兒的打算。他表示自己已經36歲，最好的日子或一早已經過去，但在社交平台看到這些留言時，感覺非常有趣。他稱家人和朋友整天都向他發短訊開玩笑，更有朋友叫他拍攝2020年曆，令他笑不攏嘴。

對於他的工作，高夫表示入行15年來，這種試咪工作已經做過無數次，而當時他在首相府前試咪，結果卻成為新聞人物，因此覺得這是令人愉快的一日。

Here for Britain's new Prime Minister. pic.twitter.com/YONDXIEQya — Rebecca Lewis 🦋 (@bexlewis361) 2019年5月24日

來到這裏，有意結識高夫的人要留意了，因為您已註定失望而回，皆因他兩周前在蘇格蘭和女友蒂娜（Tina）拉埋天窗。他指對方的短訊說她是否應該為此感到擔心，並警告他不要自大，他笑稱「我眼中只有她一個！」「突然成名」的高夫原來是個「愛妻號」、且趁機放閃，或會令不少擁躉在心裏為他加分。

高夫即使有意踏上競選「首相之路」，都可能面臨「勁敵」，因為「第一貓」拉利（Larry）於Twitter宣布「角逐」首相職位，表示「如果約翰遜出選，民眾值得擁有一位認真的候選人」，牠又張貼招聘管家啟示，請人要求是「有能力帶領國家脫歐，以及溫柔地對待貓隻」。當然這些留言和拉利的Twitter戶口都是網民創作，但亦反映了英國人幽默的一面。

“I am announcing that I’m standing to become the next Prime Minister. If Boris Johnson is running, then people deserve a serious candidate too...” #LarryForPM #YesWeCat pic.twitter.com/6mNyw2w2Pa — Larry the Cat (@Number10cat) 2019年5月24日

（綜合報道）