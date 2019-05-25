【特朗普訪日】覲見天皇有何規矩？　美國歷任總統都有煩惱

美國總統特朗普（Donald Trump）展開訪問日本之旅，其中一場重頭戲是下周一（27日）前往皇宮覲見日本新天皇德仁。 特朗普言行破格，遇上做事一板一眼的日本皇室，外界也關注他會否「失禮」。事實上，歷屆美國總統覲見日本天皇，都有出現應否遵從當地禮儀的爭議，特別是最初見面時的打招呼環節。

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日本天皇見美國總統：1994年，明仁天皇訪美，總統克林頓的微微鞠躬姿態曾引來輿論熱議。（Getty Images）

總統的低頭彎腰問題

在日本社會，鞠躬是文化一部分，向天皇鞠躬也屬標準動作，但對外國賓客尤其是元首級人物來說，要不要入鄉隨俗，卻有點為難。

1994年，美國總統克林頓曾在白宮疑似向明仁天皇微微彎腰，已惹起當地媒體議論，至2009年，奧巴馬總統到日本覲見明仁天皇時行大禮，90度低頭彎腰鞠躬，盡顯對明仁的敬重，但更是惹來美國輿論批評他太卑躬屈膝。至2014年，奧巴馬再會見天皇，已改為只與天皇握手。

日本天皇見總統：杜特爾特2017年帶同女友見明仁天皇夫婦。（法新社 / 日本宮內廳）

特朗普下周會怎樣做？特朗普2017年11月，已曾與明仁見面，只有握手、點頭與拍手臂，沒有鞠躬，如今這次特朗普與更年輕的德仁會面，相信也不會彎腰鞠躬。

日本時報周五（24日）也引述宮內廳指，在如何與天皇打招呼的問題上，宮內廳沒有向外賓作出任何建議。

總統的衣着問題

雖然日本宮內廳指，不會對外賓有什麼特別要求，但當然外國總統也不能太隨便，尤其是在衣着與言行方面。

2017年，言行比特朗普更出位的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）訪問日本，便曾引來日本方面的「擔心」。菲律賓媒體當時引述日本官員消息報道，日方擔心杜特爾特會在覲見天皇時穿牛仔褲，甚至是一邊與天皇談話一邊咬着香口膠。這是因為杜特爾特早有前科，他曾在訪華見習近平期間雙手插袋，又遭質疑嚼香口膠，杜特爾特之後曾否認咬香口膠，解釋他只是口腔發炎。

但相對來說，特朗普經常都是「西裝友」打扮，甚少以「牛記笠記」示人，這方面也可讓日本官員較為放心。

杜特爾特訪華期間一幕：杜特爾特在接受國家主席習近平邀請上座時雙手插袋。（美聯社）

天皇見總統前做足準備

日本天皇會見總統級外賓前，同樣也是做足準備。據澤田浩所著的《日本皇室大解密》指，一般會見時間約為30分鐘左右，為了協助天皇準備，在見面幾天前，有關國家的駐日大使會到皇宮向天皇夫婦講解，說明有關外賓的資訊。天皇方面也會預備謝辭，通常是談及自己以前訪問外賓所屬國家的回憶等。

日本天皇見總統：特朗普2017年訪日與明仁天皇見面。（Getty Images）

皇室又會以晚餐會款待國賓級的訪客，菜單主要是法國料理，包括魚、肉、沙律、雪糕及其他甜品等，這是因為通常各地賓客都吃得慣法國料理，而且在大正天皇的年代，當時的天皇御廚會製作正統的法國料理，食譜承襲至今。