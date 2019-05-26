墨西哥部長搭機遲到惹眾怒辭職收場　「沒人可有特權」

墨西哥環境部長梅納（Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena）上周六（25日）向總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）辭職獲批，不過她辭職並非因為貪污或鬧出醜聞，而是因為她上周五（24日）乘飛機出差工作卻遲到38分鐘，連累全機等她一人。

pic.twitter.com/gjg0PMtXFb — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

梅納遲到導致全機乘客與機組人員等到她才能起程。機長當時在全機廣播中解釋說，他們因為要等一名聯邦政府官員登機，所以會延遲38分鐘起飛。墨西哥每日新聞（Mexico News Daily）報道有數名乘客投訴。其中一人在Twitter上推文：「這是傲慢，這是腐敗，這是一種侮辱……對付錢並為旅程準時到達的人。」

她在Twitter上推文並上載自己的辭職信說：「我沒有什麼好解釋，墨西哥如果要真正轉型，就必須追求完全公平、公正的價值觀。」她強調是自願離職，跟總統完全無關。

梅納寫道：「沒有任何人可以擁有特權以及成為受益的一方，即使是為了履行其職責，也不代表我的利益可凌駕於其他人。」

梅納是一周以來第二位向總統請辭的高級官員。洛佩斯周日在一個演說中表示已接受她的請辭。

（墨西哥每日新聞／英國廣播公司）