【英國王室】傳記作家爆料：威廉王子當女友是僕人

英國威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）結束愛情長跑，2011年結婚。兩人婚後8年間育有2子1女，人前人後看來相當恩愛。他們2007年曾短暫分手，而她的朋友反而此感到鬆一口氣。 英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）爆料，這是因為凱特有個王子當男朋友，其實並非如外界看來那麼甜蜜與開心。他說威廉當她是僕人、似是無處不在的人，卻會在一些社交場合忽略她。

莫頓在2011年所著的《威廉與凱瑟琳》一書中寫道， 英國克萊倫斯宮（Clarence House）2007年4月宣布兩人分手時，凱特沒有幾個朋友為此傷心，他們大多人都是一副「謝謝上天，他們終於分手了」的模樣。

這位傳記作者形容，威廉有時是頑固及固執己見的——他像是無處不在、會將凱特這位女友看成理所當然，「對待她如僕人多於是他女友」。

兩人大學時期的朋友Michael Choong說，「他（威廉）跟她說話又短又倔」，又指「凱特不喜歡他（威廉）在與別人說話時，當她不存在。他（威廉）預期凱特會追在他身後。而在他們相知愈久的情況下，他看來愈像是在牢牢地束拴住她。」

另一位朋友說：「這是一個緊張的關係。他們總是遊走在愛的邊緣。」

莫頓寫道，「那些朋友多年來無助地看着凱特，已逐漸墮入溫莎王室的兔子洞（意思是指她陷入窘境），她的朋友則備受冷落。」

威廉和凱特一家樂也融融，但原來夫婦二人拍拖的時候，並非如外界看來那麼甜蜜與開心。（美聯社）

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（鏡報）