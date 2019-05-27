烏克蘭新橋開幕一天玻璃即被踩裂　市長被指帶頭「跳起Yeah」

烏克蘭首都基輔（Kyiv）一座供行人和單車使用的觀景玻璃橋周六（25日）啟用，未料第2天已因玻璃被人踩裂而需要關閉。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）認為有人蓄意破壞新橋，並對此表示憤怒。不過，有居民認為，市長在開幕當天帶頭在玻璃上跳，引起其他人模仿才會導致事件。

為慶祝定於每年5月最後一個周末的基輔日（Kyiv Day），基輔市長克利奇科周六出席一條觀景橋的啟用儀式。這條橋部分地面為透明玻璃，遊人可以直接看到橋下風景。克利奇科稱，每平方米的玻璃地板能承受1150公斤重量，當天還在現場親自「測試」玻璃的安全，與同為重量級拳手的弟弟弗拉迪米爾（Wladimir Klitschko）在上面跳動，其後更把片段上傳到Twitter。

克利奇科周日（26日）在Facebook宣布，觀景橋有兩塊玻璃被踩至破裂。他認為「考慮到玻璃的厚度和特性，事情不可能無故發生」，因此很可能是有人蓄意破壞。他又指自己極度憤怒，促請執法機關儘快查出原因並進對事件進行法律評估。

這條觀景橋全長約212米，由4根墩柱支撐，距離地面22至32米，建築費約1004萬美元（約7831.2萬港元）。

開幕僅一天，玻璃橋已被人踩出裂痕，幸好並未破碎。（Facebook Пішохідно-Велосипедний Міст）

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（綜合報道）