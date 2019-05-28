特朗普=金正恩？　日本「生命靈數」分析性格　美日朝領袖全一樣

日本網民最近在Twitter上翻查出一則於2017年的帖文，內容關於日本電視節目《真的假的不知道！過頭的都市傳說》的螢幕截圖，聲稱可透過「生命靈數」來分析性格。 耐人尋味的是，日本首相安倍晉三、美國總統特朗普及朝鮮領袖金正恩的生命靈數竟然同樣是4，意味三有有相似特徵，結果引來網友熱議。

該電視節目分析，由於安倍晉三是1954年9月21日出生，特朗普是1946年6月14日出生，而金正恩則是1984年1月8日出生，三人的「生命靈數」皆是4，代表「有能力的領導者，但冷酷又沒有人情味」。

「生命靈數」的計算方法，是用西歷出生的年、月、日相加，然後再把總和的位數相加便可。以安倍晉三的出生日1954年9月21日為例，就是「1+9+5+4+9+2+1=31」，然後計算「3+1=4」，所以他的生命靈數即為4。

▼其他「生命靈數」所​代表的性格：

生命靈數1 有才能有運氣，但比較膽小。 生命靈數2 聰明且直覺準，但個性急躁，不喜歡被他人指手畫腳。 生命靈數3 很會照顧人且有藝術品味，但容易累積壓力。 生命靈數4 有能力的領導者，但冷酷又沒有人情味。 生命靈數5 我行我素，追求安定，但不擅長談戀愛。 生命靈數6 八面玲瓏又專一，無法原諒出軌。 生命靈數7 強大卻輕率，心思細密，容易受傷。 生命靈數8 講究並有財運，但有時思想極端。 生命靈數9 記憶力好，但容易寂寞，是最可能出軌的人。

網友看後都表示非常驚訝，紛紛留言稱「很有趣的結果」、「天啊好厲害」，不過亦有網友表示質疑，「但金正恩的生日是真的嗎？」、「應該只是巧合而已」。

（綜合報道）