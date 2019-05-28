特朗普滴酒不沾　他在日皇德仁面前有破戒嗎？

日皇德仁為歡迎美國總統特朗普的來訪，為他與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）等人舉行晚宴。特朗普坐在德仁的身邊，在祝酒儀式中舉杯慶祝───等等，特朗普不是不喝酒的嗎？看着他把酒杯放到嘴邊，不，好像真的沒喝下去。

在致辭後，眾人祝酒，特朗普把酒杯放到嘴邊.....但好像沒喝下去。（路透社）

特朗普與夫人梅拉尼婭，在周一（27日）晚前往日本皇宮參加為他準備的晚宴。侍應為特朗普的酒杯倒滿了香檳，準備待會的祝酒儀式。德仁與特朗普各自致辭後，眾人站立起來舉杯慶祝。

特朗普拿着酒杯，在攝影機前把酒杯放到嘴邊，然後放下酒杯。看上去，他似乎只是稍為讓酒沾了一下嘴唇而已，並沒真正喝下去。

兄長酗酒早逝 自此發誓不喝酒

特朗普是一個有名滴酒不沾的人，他曾在一次電視訪問中表示，他的兄長就是因酗酒早逝。1981年，只有43歲的小弗雷德特朗普（Fred Trump Jr.）因心臟病發突然逝世，對特朗普造成打擊。特朗普自此發誓不碰酒，不抽菸。

但因身為富商名人的關係，特朗普不得不出席大量宴會。因此在他出席的宴會上，他經常會以果汁代替香檳，或可樂代替紅酒。

雖然沒有辦法證明特朗普在日皇的晚宴上有否喝酒，但看着他在侍應倒酒時一臉不自然的樣子，可見他真的並不太喜歡杯中的酒。日本的傳媒亦有提及因已知特朗普不喝酒，晚宴中已另備果汁和汽水，惟祝酒儀式倒酒無法避免。

（綜合報道）