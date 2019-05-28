【英國王室】威廉王子愛隊維拉升班　握拳興奮大叫

英國威廉王子（Prince William）周一（27日）在溫布萊球場（Wembley Stadium）見證愛隊阿士東維拉（Aston Villa）成功升班，重返英超舞台，高興得握拳大叫，並與在旁的觀眾相擁。

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英格蘭老牌球會阿士東維拉在英冠附加賽決賽以2：1力壓打比郡（Derby County），成功奪得來季最後一個英超席位。

身為維拉球迷的威廉王子在包廂觀看比賽，球隊入球時已非常高興。90分鐘比賽完結，維拉奠定勝局的一刻，威廉王子與在旁看比賽的球隊名宿卡維（John Carew）相擁，手搭對方膊頭高興地跳起和大叫，然後連拍數下手掌。

球隊維拉在2015/16球季在英超敬陪末座降班，翌季在英冠中僅以第13名完成；上季維拉終於躋身英冠附加賽決賽，卻不敵另一球隊富咸（Fulham）。因此這次維拉升班成功，威廉王子的激動心情可想而知。

除了威廉之外，英國前首相卡梅倫（David Cameron）也是座上客，身穿西裝的他得知維拉勝出後，也雙手握拳，非常高興。

威廉王子見證愛隊升班：英國前首相卡梅倫也是這場比賽的座上客。（路透社）

（美國有線新聞網絡）