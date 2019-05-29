【英國王室】哈里梅根新居近機場　遊客：Archie怎安睡？

英國哈里王子（Prince Harry）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）5月6日誕下兒子阿奇（Archie Mountbatten-Windsor），現時一家三口住在溫莎區（Windsor Estate）內的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。 適逢周二（28日）有慈善活動，遊客可以走進宮殿庭園，一窺宮內情況。惟宮殿與希斯路機場（Heathrow Airport）頗接近，有人好奇哈里和梅根是怎樣令阿奇在噪音中睡着。

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《每日郵報》（Daily Mail）報道指，遊客因國家庭園計劃（National Garden Scheme）的特別慈善活動，能獲安排在王室成員住所旁漫步。報道指，雖然遊客在浮若閣摩爾宮外約6米外走過，但沒有人看到哈里和梅根的蹤影，有人則表示自己嘗試從窗外窺探宮內情況。

《星期日電訊報》專欄作家莫尼庫茨（Sophia Money-Coutts）在Twitter發文稱，能夠看到數道打開的窗戶和兩架閃亮的汽車，形容這是「瘋狂地」接近哈里和梅根的新居。

浮若閣摩爾宮距離機場不遠，她指出現場相當嘈吵，更指出「（他們）如何在航道底下讓阿奇睡着，這超乎我的想像」。

Although how they're getting Archie to sleep under this flight path is beyond me. Absolute racket. — Sophia Money-Coutts (@sophiamcoutts) 2019年5月28日

哈根大B：哈里及梅根的新生兒5月8日首次與傳媒「會面」，他看來完全不受外在環境或人聲影響，一直在爸爸懷中熟睡。（Getty Images）

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報道指，宮殿平日守衛森嚴，但當天本地人和遊客都可以走進這個獨家的庭園，在前往浮若閣摩爾宮的路上更停泊了超過400輛車。

來自美國的參觀者薩特尼克（Sandra Whall-Sudnick）表示，她是在來英國探親時決定到浮若閣摩爾宮，她還開玩笑說「我們嘗試看看屋子頂部的窗戶，但沒有看到任何生命跡象」，喻意看不到王室成員。

另一名遊客麥科伊（Juanisa McCoy）則表示，溫莎區十分漂亮和可愛，她明白為何哈里和梅根想搬到這裏居住。

（綜合報道）