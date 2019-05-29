俄官不滿被問公帑下落　憤而搶咪「推倒」記者

俄羅斯西伯利亞中南部希林斯基（Shirinsky）地區首長扎伊采夫（Sergey Zaytsev）上周六（25日）接受採訪時，懷疑因不滿記者連番追問他涉嫌挪用公款興建豪宅的事情，不但出手搶掉咪高峰，還將記者重重地摔在地上。

《今日俄羅斯》（RT）報道，俄羅斯24（Russia 24）新聞台記者利托明（Ivan Litomin）在跟進有關該地區2015年期間一場大火和重建的報道。大火中最少30人死亡，多人失去家園，扎伊采夫也因失職而被判監4年，惟後來獲特赦而被釋放和復職。聯邦政府當時撥款約15億盧布協助重建，但當地居民指，建築工程拖延多年，而且重建大廈的質素也很差。

利托明質問扎伊采夫相關款項的下落，又追問其新落成豪宅的建築費用從何而來。扎伊采夫首先破口大罵，之後站起來推撞記者，並企圖搶走咪高峰。惟利托明繼續追問，扎伊采夫再次站起來，一手捉住記者將他摔倒，現場還有人員阻擋拍攝鏡頭。

俄官打記者：扎伊采夫試圖搶走記者的咪高風。（影片截圖）

電視台在數天後播出片段。報道指，親總統普京（Vladimir Putin）的統一俄羅斯黨（United Russia）已開除扎伊采夫的黨籍；俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）介入，指控扎伊采夫妨礙記者工作，或面臨最高6年監禁。扎伊采夫事後接受當地媒體採訪時則稱，他這麼做是因為被記者煽動。

（綜合報道）