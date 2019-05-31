特朗普訪英大陣仗　王室總動員迎賓　向文翠珊作「最後道別」

美國總統特朗普下周一至周三（6月2日至4日）首次國事訪問英國，與即將離任的首相文翠珊作「最後道別」。特朗普上次工作訪問英國時，只有英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）代表王室迎賓，但今次王室成員「傾巢而出」，王儲查理斯夫婦、威廉夫婦和哈里王子亦會參與歡迎活動。

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2018年7月，特朗普訪問英國，當時只有英女王代表王室迎賓。二人檢閱儀仗隊期間，特朗普比女王行得更前，被外界批評「無禮貌」。（Getty Images）

英國白金漢宮公布特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的行程。英女王將會在白金漢宮花園舉行歡迎儀式，查理斯王子（Prince Charles）和夫人卡米拉（Camilla）均會出席。特朗普夫婦抵達白金漢宮時，格林公園（Green Park）和倫敦塔（Tower of London）也分別會有士兵同時鳴槍致意，屆時亦設有儀仗隊。之後哈里王子（Prince Harry）會加入，出席私人午宴。剛誕下阿奇（Archie）的梅根（Meghan）則不會出席。

特朗普和梅拉尼婭之後會到西敏寺（Westminster Abbey）的無名戰士墓塚獻花，然後與查理斯夫婦共晉下午茶。這將會是特朗普自當選美國總統以來，與查理斯首次正式見面。二人對氣候變化和環境問題持相反意見。

周一晚上，英女王會為特朗普夫婦在白金漢宮設國宴，除了查理斯夫婦之外，威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate）亦會出席，同場也會有英國政界人物以及在英國居住的美國名人。惟工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）、下議院議長白高漢（John Bercow）和倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也表明不會出席，以示抗議。

特朗普下周二（4日）將與文翠珊會面，會後舉行記者會。由於文翠珊下周五（7日）正式辭職，這或是二人最後一次以政府領導人身份正式見面。（Getty Images）

特朗普在訪問行程的第二日會與首相文翠珊共同主持商業早餐會，安德魯王子（Prince Andrew）將會出席。特朗普之後會轉到唐寧街10號與文翠珊會面，會後舉行記者會。由於文翠珊下周五（7日）正式落台，這或是二人最後一次以政府領導人身份正式見面。

文翠珊曾透露特朗普訪英會是雙方加強緊密關係的機會，會談內容包括貿易、投資、安全和國防。預計二人亦會重點討論華為問題。有報道指，英國將考慮容許華為參與5G網絡建設，但美國反對，有白宮官員透露，特朗普準備公開和私下向英國表達不滿，會維持強硬立場。

當日晚上，特朗普會在美國大使官邸設宴款待查理斯夫婦。到行程最後一日，特朗普夫婦將與英女王和查理斯到樸次茅斯（Portsmouth）出席登陸諾曼底（Normandy）75周年的紀念活動，之後正式結束訪問行程。

（綜合報道）