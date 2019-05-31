英女王都是「愛馬士」　靠愛駒贏足777萬英鎊

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）向來熱愛賽馬活動，更靠愛駒賺到不少錢財。英國媒體周四（30日）統計，過去31年，英女王旗下馬匹勝率達到約16%，為她帶來合共約777萬英鎊（約7680萬港元）獎金。

▼想看英女王還有什麼動物，請即點擊片段▼

英女王旗下擁有的馬匹，過去多年合共出戰3205場，贏出534場。這不但讓英女王臉上有光，更為她帶來不錯收入，估計賺得777萬英鎊獎金。其中在2016年更是大豐收，她一年就贏得56萬英鎊（約553萬港元）獎金。

在英女王的多匹愛駒之中，以來自美國的「Carlton House」最為爭氣，自1988年起，牠為女王賺得77萬英鎊（761萬港元）的累積獎金。

以下是更多有關英女王與馬匹的相片：

+ 4 + 3 + 2

英國王室成員都是「愛馬士」

英國王室成員素來有愛好馬匹的傳統，《每日郵報》指，女王自6歲起開始騎馬，長大後也經常觀看賽馬比賽，如葉森打吡大賽（Epsom Derby）、英國皇家賽馬會（Royal Ascot）的比賽等。

報道指，雖然英女王旗下的馬匹奪得多個獎項，但至今仍未贏過葉森打吡大賽，但外界看好這次英女王能夠取得好成績，賽馬專家紐曼（Matthew Newman）稱「她找來了司徒德（英國著名練馬師），他已經贏過五次葉森打吡大賽，所以她真的有很好的機會。」他又指，英女王對馬匹的熱愛非常真誠，而不是只為了贏得比賽，「你看她的表情就知道了。」

（每日郵報）