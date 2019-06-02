【特朗普訪英】最讓英女王頭痛的訪客　肯定不是侵侵

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（3日）即將國事訪問英國，行程包括覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），大眾再關注他會否有出位言論。 但英女王一生見過無數國賓，若論最讓她頭痛的訪客，特朗普肯定未夠資格上榜，皆因有些國賓的行徑甚為誇張，例如曾有總統與夫人偷運狗隻進入白金漢宮，讓女王大動肝火；更有領導人妻子在見英女王前，竟要求安排英國學術機構向她頒受榮譽銜頭，無奇不有。

特朗普訪英國：美國總統特朗普6月3日將訪問英國，與英女王見面。（視覺中國）

特朗普2018年7月訪英覲見英女王時，因走得比英女王快、一度擋住女王引來爭議，到了這次訪英，他在出發前夕點評英國政治、又形容英國王室新抱梅根「討厭」，未免讓王室尷尬。

但在英女王眼中，特朗普或者還算不上麻煩人物，此因英女王過去接待的芸芸國賓，還有更加讓人頭痛的例子：

羅馬尼亞領導人夫婦：要求學術名銜

1978年，時任羅馬尼亞共產黨總書記兼總統齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）夫婦訪問英國，為第一位在國事訪問期間獲英女王接待的共產國家領袖。英國當時盼待與羅馬尼亞簽訂巨額的商業合約，故此政府安排這次訪問，但英女王明顯不歡迎這兩位賓客，王室記者哈德曼（Robert Hardman）講述，這對夫婦居住在白金漢宮期間，英女王早上溜狗時曾差點與他們再相遇，但女王選擇躲在草叢後面，避而不見，她之後向另一名賓客描述此事。

羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）訪問英國見英女王時的畫面。（美聯社）

羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫（Nicolae Ceaușescu）夫婦1978年訪問英國，令英方頗為頭痛。（Getty Images）

這對夫婦讓英方感到麻煩的是，他們當時先要求讓其他55名羅馬尼亞人都住進王宮，但最後英國拒絕，因為白金漢宮沒有如此多空出來的客房；更甚的是，齊奧塞斯庫的妻子埃萊娜（Elena Ceaușescu）頗為熱衷於收集學術名銜，她竟然要求安排英國學術機構向她頒受銜頭，最好是牛津或劍橋。英國外交部也非常「務實」，為了討好這對夫婦，真的接洽多間大學或機構，遭受一次又一次的拒絕，但最終埃萊娜還是得償所願，她得到了英國皇家化學學會的院士銜頭，及倫敦中心理工學院（Polytechnic of Central London）的榮譽教授。事實上，埃萊娜一生擁有多個學術榮譽銜頭，但也飽受質疑，甚至有科學家指控遭她強迫代寫論文。

此對夫婦過去在訪問法國巴黎期間，更曾與隨隊人員「順手」拿走房間內的不少物品，包括浴室用具等。據指英女王當時對此也頗為擔心，怕他們會在英國重演事件。

齊奧塞斯庫的妻子埃萊娜（Elena Ceaușescu）一生擁有多個學術榮譽銜頭，但也備受爭議，例如她遭質疑曾找科學家代寫論文。（Getty Images）

扎伊爾總統夫婦：偷運狗隻惹英女王大怒

1973年，來自扎伊爾（Zaire，剛果民主共和國的前稱）的總統塞科（Mobutu Sese Seko）夫婦訪問英國，但他們大膽地做了一件事，就是偷偷瞞着英國外交部與海關帶來了他們的狗，並成功避開海關的檢查，把狗狗帶到白金漢宮，還要求王宮廚師為牠煮牛扒。而當時歐洲國家對外來動物的檢疫工作頗為嚴格。

英女王當時的私人秘書查特里斯（Martin Charteris）之後回憶指，女王在獲悉後大怒，一邊安排把自己的哥基犬送去溫莎堡，擔心牠們留在白金漢宮會否感染任何疾病，另一邊更是大喊「把那隻狗趕出我的家！（Get that dog out of my house!）」查特里斯形容，女王那次是憤怒得身體發抖。

扎伊爾（Zaire）總統塞科（Mobutu Sese Seko）1973年訪問英國。（Getty Images）

說話毫不掩飾的烏干達獨裁者

70年代掌權的烏干達總統阿敏（Idi Amin）也曾在1971年訪問英國，並覲見英女王，這次可能是女王最驚訝的一次。這是因為在會面期間，阿敏竟然毫不避諱地、直接向女王講述想派兵到鄰國坦桑尼亞（Tanzania）的企圖，英國與坦桑尼亞的關係頗為友好，在會面後，英女王也一改不透露談話內容的風格，立即提醒外交部要把消息告知坦桑尼亞領導人。最終烏干達與坦桑尼亞還是在1978年爆發烏坦戰爭。

70年代掌權的烏干達軍事獨裁者阿敏（Idi Amin）一直對鄰國坦桑尼亞虎視眈眈。（Getty Images）

（綜合報道）