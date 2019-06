【特朗普訪英】最讓英女王頭痛的訪客　肯定不是侵侵

美國總統特朗普(Donald Trump)周一(3日)即將國事訪問英國,行程包括覲見英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II),大眾再關注他會否有出位言論。 但英女王一生見過無數國賓,若論最讓她頭痛的訪客,特朗普肯定未夠資格上榜,皆因有些國賓的行徑甚為誇張,例如曾有總統與夫人偷運狗隻進入白金漢宮,讓女王大動肝火;更有領導人妻子在見英女王前,竟要求安排英國學術機構向她頒受榮譽銜頭,無奇不有。

特朗普訪英國:美國總統特朗普6月3日將訪問英國,與英女王見面。(視覺中國)

特朗普2018年7月訪英覲見英女王時,因走得比英女王快、一度擋住女王引來爭議,到了這次訪英,他在出發前夕點評英國政治、又形容英國王室新抱梅根「討厭」,未免讓王室尷尬。

但在英女王眼中,特朗普或者還算不上麻煩人物,此因英女王過去接待的芸芸國賓,還有更加讓人頭痛的例子:

羅馬尼亞領導人夫婦:要求學術名銜

1978年,時任羅馬尼亞共產黨總書記兼總統齊奧塞斯庫(Nicolae Ceaușescu)夫婦訪問英國,為第一位在國事訪問期間獲英女王接待的共產國家領袖。英國當時盼待與羅馬尼亞簽訂巨額的商業合約,故此政府安排這次訪問,但英女王明顯不歡迎這兩位賓客,王室記者哈德曼(Robert Hardman)講述,這對夫婦居住在白金漢宮期間,英女王早上溜狗時曾差點與他們再相遇,但女王選擇躲在草叢後面,避而不見,她之後向另一名賓客描述此事。

羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫(Nicolae Ceaușescu)訪問英國見英女王時的畫面。(美聯社)

羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫(Nicolae Ceaușescu)夫婦1978年訪問英國,令英方頗為頭痛。(Getty Images)

這對夫婦讓英方感到麻煩的是,他們當時先要求讓其他55名羅馬尼亞人都住進王宮,但最後英國拒絕,因為白金漢宮沒有如此多空出來的客房;更甚的是,齊奧塞斯庫的妻子埃萊娜(Elena Ceaușescu)頗為熱衷於收集學術名銜,她竟然要求安排英國學術機構向她頒受銜頭,最好是牛津或劍橋。英國外交部也非常「務實」,為了討好這對夫婦,真的接洽多間大學或機構,遭受一次又一次的拒絕,但最終埃萊娜還是得償所願,她得到了英國皇家化學學會的院士銜頭,及倫敦中心理工學院(Polytechnic of Central London)的榮譽教授。事實上,埃萊娜一生擁有多個學術榮譽銜頭,但也飽受質疑,甚至有科學家指控遭她強迫代寫論文。

此對夫婦過去在訪問法國巴黎期間,更曾與隨隊人員「順手」拿走房間內的不少物品,包括浴室用具等。據指英女王當時對此也頗為擔心,怕他們會在英國重演事件。

齊奧塞斯庫的妻子埃萊娜(Elena Ceaușescu)一生擁有多個學術榮譽銜頭,但也備受爭議,例如她遭質疑曾找科學家代寫論文。(Getty Images)

扎伊爾總統夫婦:偷運狗隻惹英女王大怒

1973年,來自扎伊爾(Zaire,剛果民主共和國的前稱)的總統塞科(Mobutu Sese Seko)夫婦訪問英國,但他們大膽地做了一件事,就是偷偷瞞着英國外交部與海關帶來了他們的狗,並成功避開海關的檢查,把狗狗帶到白金漢宮,還要求王宮廚師為牠煮牛扒。而當時歐洲國家對外來動物的檢疫工作頗為嚴格。

英女王當時的私人秘書查特里斯(Martin Charteris)之後回憶指,女王在獲悉後大怒,一邊安排把自己的哥基犬送去溫莎堡,擔心牠們留在白金漢宮會否感染任何疾病,另一邊更是大喊「把那隻狗趕出我的家!(Get that dog out of my house!)」查特里斯形容,女王那次是憤怒得身體發抖。

扎伊爾(Zaire)總統塞科(Mobutu Sese Seko)1973年訪問英國。(Getty Images)

說話毫不掩飾的烏干達獨裁者

70年代掌權的烏干達總統阿敏(Idi Amin)也曾在1971年訪問英國,並覲見英女王,這次可能是女王最驚訝的一次。這是因為在會面期間,阿敏竟然毫不避諱地、直接向女王講述想派兵到鄰國坦桑尼亞(Tanzania)的企圖,英國與坦桑尼亞的關係頗為友好,在會面後,英女王也一改不透露談話內容的風格,立即提醒外交部要把消息告知坦桑尼亞領導人。最終烏干達與坦桑尼亞還是在1978年爆發烏坦戰爭。

70年代掌權的烏干達軍事獨裁者阿敏(Idi Amin)一直對鄰國坦桑尼亞虎視眈眈。(Getty Images)

