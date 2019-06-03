【新聞教室】特朗普訪英　「國事訪問」與「工作訪問」大不同

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（3日）攜夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達英國展開為期3天的國事訪問，成為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位67年間，第3位對英國進行國事訪問的美國總統。 2018年7月，特朗普對英國進行工作訪問。到底「國事訪問」與「工作訪問」之間有何不同？而見過多位美國總統的英女王，為何此次是第3次以國事訪問的規格招待美國總統？英女王接待外賓有限額嗎？

國事訪問（State Visit）

國事訪問（State visit）​為最高規格的訪問，英女王在接受英國外交及聯邦事務部（the Foreign and Commonwealth Office）的建議後，向外國元首發出國事訪問的邀請。

英女王以及王室成員通常會在皇家騎兵衛院閱兵場（Horse Guards Parade）迎接國事訪問的來賓，並且在外國元首抵達的當天晚上，於白金漢宮（Buckingham Palace）宴會廳舉辦國宴。用膳前，英女王發表演說並向外國元首祝酒，而外國元首亦會給予英女王回應，並向女王舉杯敬酒。

一般而言，國事訪問的來賓會入住白金漢宮或者溫莎堡（Windsor Castle）。不過，由於白金漢宮正在裝修，因此預計特朗普訪問期間不會入住該處。

周一（3日），特朗普攜夫人梅拉尼婭抵達英國展開為期3天的國事訪問。（路透社）

工作訪問（Working Visit）

2017年1月，英國首相文翠珊（Theresa May）訪美期間，曾代表英女王向特朗普提出國事訪問邀請，惟特朗普上任後爭議太多，英國掀起反對特朗普訪英的聲浪，最終特朗普2018年7月的訪英等級降為工作訪問。

工作訪問指兩個關係友好的國家就共同關注的議題和政治事件進行討論，互相交換兩國的意見。

不同於國事訪問的開銷由東道主承擔，工作訪問的費用需由到訪者負責。因此，特朗普2018年訪英期間，前往其名下位於愛爾蘭共和國的高爾夫度假村時，英國政府花費約500萬英鎊（5200萬港元）部署警力，有關計劃曾一度引發爭議。

此外，工作訪問需到訪者自行解決住宿問題，不會入住白金漢宮或溫莎堡，亦無須與英女王會晤，而英國王室亦不會為到訪的外國元首準備隆重的歡迎儀式。

每年，英女王以國事訪問的規格接待1至2名外國元首。（路透社）

女王國事接待有限額？

每年，英女王以國事訪問的規格接待1至2名外國元首。伊利沙伯二世自1952年繼承王位後，至今已經主持112場國事訪問。

見過13位美國總統的伊利沙伯二世，此次是第3次以國事訪問的規格接待美國總統。可以說，特朗普是一眾美國總統中，少有獲得此規格接待的一位。而前2位則是美國前總統小布殊（George W. Bush）以及奧巴馬（Barack Obama），兩人分別於2003年和2011年國事訪問英國。

（綜合報道）