特朗普每日「tweet不釋手」　意大利研究：Twitter蠶食智力

美國總統特朗普素來以「Twitter治國」見稱，人事任命等重要宣布都是「一Tweet搞掂」，他寫的一字一句甚至能夠掀動股市「秒秒鐘幾十萬上落」。 意大利的經濟學家一個最新研究，特朗普及他的幕僚應該要看一看，因為它指出用得多Twitter不但未能提高智力，反而會破壞智力。研究員指，雖然不代表「一Tweet一Like」會損害腦細胞，但肯定會影響行為和表現。

意大利米蘭（Milan）聖心天主教大學（Catholic University of the Sacred Heart）經濟學和金融學的專家進行研究，在2016年至2017年學年期間，收集約1,500名來自意大利70間高中的學生數據。

當中一半學生用Twitter研讀諾貝爾得獎者皮蘭代洛（Luigi Pirandello）1904年出版的小說《已故的帕斯卡爾》（The Late Mattia Pascal）。他們在Twitter分享自己的反思、互相留言評論同學的推文，老師亦會加入帶動討論。另一半學生則用傳統教學方式研讀文本。

學生最終會接受測驗，評估對文本的理解和記憶。結果發現，使用Twitter的學生得出成績比起標準差低25%至40%，其中本來成績較好的學生得出最大分野，又包括女性和意大利出生的學生。

領導研究的巴爾貝塔（Gian Paolo Barbetta）教授解釋，學生表現有落差源於兩個因素，第一是學生轉發推文、留言等行動令他們誤以為自己已吸收書本的知識，第二是他們在社交媒體所花的時間實際取代了鑽研文本的時間。他又指，認為使用Twitter對學習有害，但目前需要有更多結果才能得出明確的結論，了解有關使用Twitter對學習構成的可能負面影響。

（華盛頓郵報）