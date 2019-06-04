【特朗普訪英】梅拉尼婭衣着隱藏「外交密碼」　英倫元素處處可見

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（3日）赴英國展開國事訪問，陪同出席的「第一夫人」梅拉尼婭（Melania Trump）從落機抵埗到參與白金漢宮晚宴均經過悉心打扮，其衣着更隱藏多個跟英國有關的潮流和「外交密碼」。

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梅拉尼婭登上空軍一號前往英國時，穿上價值2650英鎊（約2.67萬港元）的Gucci絲綢長裙，裙上以鮮艷的色彩印有英國著名地標「大笨鐘」、倫敦橋和國會大樓，象徵倫敦的雙層巴士，並且配襯了美國自由神像圖案，外交意涵不言而喻。

梅拉尼婭衣着密碼：梅拉尼婭出發前往英國所穿的長裙上，印有英國著名地標「大笨鐘」和倫敦橋等。（法新社）

特朗普夫婦抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）時，梅拉尼婭換上一件Burberry無袖襯衫，衫上的錯覺圖案由軍事勳章、紅白藍色的航海繩索，以及星形和條紋構成，她也在肩上披上一件海軍藍色西裝外套。這套穿搭的整體顏色與英國國旗相似，圖案亦帶有軍事元素，被認為是向1944年6月6日在諾曼第（Normandy）登陸的老兵致敬。

梅拉尼婭衣着密碼：梅拉尼婭抵達倫敦所穿的服裝顏色與英國國旗相似。（Getty Images）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、查理斯王子（Prince Charles）夫婦和特朗普夫婦前往白金漢宮和參觀西敏寺。梅拉尼婭穿上Dolce & Gabbana的白色套裝，配以海軍藍色衣領和腰帶，頭戴碟型禮帽，整個造型與著名英國影星柯德莉．夏萍（Audrey Hepburn）扮演電影《窈窕淑女》（My Fair Lady）角色Eliza Doolittle有幾分相似，更有人認為這身裝束令人聯想起已故的戴安娜王妃。

梅拉尼婭衣着密碼：梅拉尼婭穿上白色套裝和戴上白色禮帽，與英女王和卡米拉夫人檢閱御林軍。（Getty Images）

英女王設國宴招待特朗普夫婦。在白金漢宮，眾人衣着都符合最正式的「White-tie」要求。梅拉尼婭選取一套由意大利設計師Maria Grazia Chiuri主理法國品牌的白色長袍禮服，配戴及肘白色手套，顯得十分高貴。

綜合上述的衣着，不難發現梅拉尼婭在選擇衣服上經過特別考量，亦盡可能希望配合特朗普訪英，選取與英國有關的元素。惟《電訊報》（The Telegraph）等英國媒體注意到，梅拉尼婭這次所選的品牌大多來自歐洲，與一般外訪時選用該國設計師或品牌服飾的做法不同；也有人認為，梅拉尼婭所選的服飾反映了她對一些品牌情有獨鍾。

梅拉尼婭衣着密碼：梅拉尼婭穿上白色長袍禮服，配戴及肘白色手套出席白金漢宮晚宴，由查理斯王子陪伴。（法新社）

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（衛報／電訊報）