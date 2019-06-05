烏克蘭總統新聞秘書「才貌雙全」　女學霸擊敗4000對手脫穎而出

烏克蘭新任總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（3日）正式宣布任命門德爾（Iuliia Mendel ）出任新聞秘書。 成功在4,000名對手中脫穎而出的門德爾不止有外在美，更是學富五車的高材生。她精通烏克蘭語、俄語和英語，大學畢業後曾赴美深造，並為《紐約時報》擔任特約記者。

門德爾6月3日正式上任新聞秘書後，向傳媒公布總統周二至周三（4日至5日）訪問比利時布魯塞爾的行程。（President of Ukraine）

門德爾在基輔國立塔拉斯舍夫琴科大學（Taras Shevchenko National University of Kyiv）獲得碩士和博士學位，主修烏克蘭語言學，博士論文研究20世紀70年代至90年代期間，詩人Volodymyr Zatulyviter的作品。她曾前往美國參加記者培訓課程，先後於多個烏克蘭電視台擔任記者，自2017年起為《紐約時報》的特約記者。

據總統辦公室表示，有近4,000名求職者應徵職位。所有應徵者必須操流利烏克蘭語和英語，人力資源部門亦會考慮應徵者的相關專業經驗、教育程度、口才、應變能力、對烏克蘭和世界政治進程的認識，甚至連抗壓力和幽默感也是條件之一。

政府4月30日宣布遴選結果，年僅32歲的門德爾成功擊敗眾多對手脫穎而出。她在Twitter感謝各界祝福，「能從數千名申請者中脫穎而出，擔任澤連斯基總統的新聞秘書，我感到非常榮幸，未來將負起責任，讓政府盡可能保持透明。」

Thanks everyone for your congratulations. There were 4000 applications. It is a big honor and big responsibility to become a spokesperson for the President of Ukraine @ZelenskyyUa. The Administration will be as transparent as possible.Let's start today 4pmhttps://t.co/KmL6y9Szue — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 3, 2019

（綜合報道）