【習近平訪俄】夾在習近平與普京中間的「眼鏡男」是誰？

各地領導人出訪海外，身邊除了官員、保安人員外，通常更要有翻譯員陪伴左右，這些翻譯員更可以是大有來頭。中國國家主席習近平周三（5日）抵達莫斯科開始國事訪問，行程中也有一名身材高挑的「眼鏡男」與習近平幾乎形影不離，不停擔任翻譯工作，他又是何方神聖？

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習近平訪俄：兩國元首在莫斯科大劇院出席中俄建交70週年慶典，這名神秘「眼鏡男」亦在場。（路透社）

習近平的首席俄語翻譯員

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的邀請，周三（5日）至周五（7日）對俄羅斯進行為期3天的國事訪問。二人行程首日在克里姆林宮會晤，並簽署兩份聯合聲明。

俄羅斯媒體稱，習近平這次訪俄聲勢很大，中國代表團的人數達到1,000人。除了兩國元首外，當中也有一位中方的首席俄語翻譯員，就是程一堃。

習近平訪俄：一名「眼鏡男」不時出現在習近平與普京旁邊，原來他就是習近平的首席俄語翻譯程一堃。（美聯社）

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俄語系高材生 畢業即入外交部

資料顯示，程一堃與習近平一樣是陝西人，畢業於西安外國語大學俄語系，並以最高分進入中國外交部。

程一堃2010年就任外交部歐亞司六處副處長。他亦不時出席中俄的多個重要活動，緊跟習近平身後，當中包括2015年俄羅斯紅場閱兵、中國抗日戰爭勝利70周年大閱兵等。2017年及2019年4月的一帶一路國際合作高峰論壇等，都可看到他的身影。

（綜合報道）