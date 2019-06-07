【死性不改？】拜登再陷「抄考」疑雲　再揭30多年前「黑歷史」

美國前副總統拜登（Joe Biden）4月25日宣布參選2020美國總統選舉，第三度挑戰入主白宮。這位民主黨人頻頻出席造勢活動，並與總統特朗普互相放話指摘，先為一年多後的大選增添火藥味。 「人類總要重複同樣的錯誤」，拜登最近捲入剽竊疑雲，無獨有偶，三十多年前他亦有一段相似的「黑歷史」——當年他被揭演講辭涉「抄考」，初選未開始拜登就要講「拜拜」。

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三十年來始終如一？

1987年，45歲的拜登雄心壯志，角逐黨內總統候選人資格，希望成為繼甘迺迪後最年輕的美國總統。但他很快就被揭發涉嫌抄襲當時英國工黨黨魁基諾克（Neil Kinnock）幾 個月前發表的演說。拜登及後宣布放棄，更自爆就讀法學院時亦曾涉抄襲。

三十多年後拜登第三度挑戰總統寶座，已過古稀之年的他若成功當選，將是美國史上最老總統。不過「剽竊疑雲」再次成為他的焦點，拜登被指在氣候及教育計劃中政綱中，至少有5處涉嫌抄襲，而且並無就引用資料標註來源。

拜登陷剽竊疑雲：拜登1987年出馬角逐黨內總統候選人資格時，因被揭發涉嫌抄襲而退選，今日他又遇上同樣問題。（法新社）

拜登：無心之失

拜登周二（4日）在競選活動中承認問題；競選發言人在聲明解釋，起草政策文件的工作人員「無意中」遺漏引文，而拜登當時並無意識到問題，又強調他們會盡快改正。

當年協助拜登初選的考夫曼（Ted Kaufman）指當年事件已是「遠古歷史」，而且與目前的競選無關，又解釋指當年的剽竊及虛假陳述指控被誇大，拜登退選的部分原因，只是因為他想專注其他事項。

拜登陷剽竊疑雲：拜登被指在氣候及教育計劃中政綱中，至少有5處涉嫌抄襲，他解釋只是無心之失。（法新社）

拜登原來是講錯話專家

拜登​是否無心之失外界不得而知，不過翻查過往紀錄，從政經驗豐富的拜登，多年來失言簡直是家常便飯。2018年12月，他就曾自嘲是「講錯話專家」 （gaffe machine），又指對手指特朗普「講大話的人」。

要比較誰講大話誰失言較多實在是「沒有誰比誰更高尚」，距離大選仍有一年半，相信拜登與特朗普這兩名「問題人物」在選戰中，必定會有更多「花生」。

（綜合報道）