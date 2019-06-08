【習近平訪俄】出席論壇與人握手險跌倒　保鑣及時扶住

中國國家主席習近平周五（7日）在俄羅斯聖彼得堡，與俄羅斯總統普京共同出席出席聖彼得堡國際經濟論壇，參與中俄能源商務論壇。期間卻發生一段小插曲，習近平與台下參加者握手時失平衡，幸得保鑣扶住，未有跌倒。

聖彼得堡國際經濟論壇全會結束後，習近平在台上險跌倒。討論完最後一條問題後，台下的參加者起來互相交談。習近平與台上嘉賓握手，之後走到台邊向參加者問好。

部分人伸出手與習近平握手，並拿出手機想與習近平合照。習近平伸出手，但突然失平衝向前傾倒，身旁的聯邦警衛局（Federal Guard Service）保鑣及時扶住習近平，他未有跌倒，之後繼續行走。

Вовремя поймали: Си Цзиньпин чуть не рухнул со сцены pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年6月7日

習近平在聖彼得堡國際經濟論壇全會致辭，強調要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟。中國將不斷擴大對外開放，放寬市場准入，營造公平競爭的市場環境。中方將推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡不平等問題，為廣大發展中國家創造更多機會。他又提到，中國願與各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。

（俄羅斯衛星通訊社）