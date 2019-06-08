特朗普發Tweet：月球是火星一部分　政敵與網民「抽水」無極限

美國太空總署（NASA）宣布，首度計劃將國際太空站對民間開放，太空旅遊最快可在2020年進行。署方此舉是2040年美國派人「重返月球」計劃集資，然而美國總統特朗普（Donald Trump）卻認為NSAS應將注意力放在送人到火星。 本來他周六（8日）在Twitter推文不過是「美總統之日常」然而他的推文有語病，讓人理解成「月球是火星的一部分」，引起政界、傳媒以至網民熱烈討論。

他周六在Twitter寫道：「在我們花的所有錢來說，美國太空總署不應談及（送人）上月球——我們50年前做過了。他們應將焦點放在我們正在做的、更重大的事情上，包括火星（而當中包括月球）、國防及科學！」

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月7日

曾被特朗普多次指是「假新聞」的《華盛頓郵報》在其Twitter帳戶上來一個「靚抽」，為各位讀者好好「科普」一下。

Fact Check: What is the moon? https://t.co/qmavnR0Y54 — The Washington Post (@washingtonpost) June 7, 2019

他推文真正的意思應該是「我認為NASA應將注意力放在將人類送往火星，計劃也包括讓美國『重返月球』。」不過網民與媒體卻趁機「抽水」，指這位美國總統連「月球是地球的衛星」這一點都不知道。

反對派自然不會放過這個取笑總統的機會，美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）隨後便發布官方聲明澄清，「月球不是火星的一部分。」

OFFICIAL DNC STATEMENT:



The moon is not part of Mars. — DNC War Room (@DNCWarRoom) June 7, 2019

網民希爾（Ryan Hill）諷刺特朗普的天文學科考試，定是其父親拿錢出來幫他合格的。他指出其錯處，並發布圖片解說月球不屬於火星。

I know reading isn’t really your thing so here are some pictures!



That red circley thing— That is Mars.



That smaller white circley thing— That is the Moon.



Mars ∩ Moon = Ø pic.twitter.com/6nTioXYBKj — Ryan Hill (@RyanHillMI) 2019年6月7日

亦有其他網民抱着看戲的心態表示，「我期待有關此事的新聞報道，『特朗普稱月亮是火星的一部分。某些科學家不同意。』」

I look forward to the news reporting on this: "Trump says that the Moon is a part of Mars. Some scientists disagree." https://t.co/I5iEHnZN5k — Sasha Samberg-Champion (@ssamcham) June 7, 2019

特朗普對火星與月球的取態似乎也出現「前言不對後語」的情況。NASA在5月13日宣布2024年將美國太空人再度送上月球。特朗普之後在Twitter語帶激昂地推文支持，並編列16億美元預算予NASA。

（綜合報道）