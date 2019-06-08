特朗普發Tweet：月球是火星一部分　政敵與網民「抽水」無極限

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美國太空總署（NASA）宣布，首度計劃將國際太空站對民間開放，太空旅遊最快可在2020年進行。署方此舉是2040年美國派人「重返月球」計劃集資，然而美國總統特朗普（Donald Trump）卻認為NSAS應將注意力放在送人到火星。

本來他周六（8日）在Twitter推文不過是「美總統之日常」然而他的推文有語病，讓人理解成「月球是火星的一部分」，引起政界、傳媒以至網民熱烈討論。

他周六在Twitter寫道：「在我們花的所有錢來說，美國太空總署不應談及（送人）上月球——我們50年前做過了。他們應將焦點放在我們正在做的、更重大的事情上，包括火星（而當中包括月球）、國防及科學！」

曾被特朗普多次指是「假新聞」的《華盛頓郵報》在其Twitter帳戶上來一個「靚抽」，為各位讀者好好「科普」一下。

他推文真正的意思應該是「我認為NASA應將注意力放在將人類送往火星，計劃也包括讓美國『重返月球』。」不過網民與媒體卻趁機「抽水」，指這位美國總統連「月球是地球的衛星」這一點都不知道。

反對派自然不會放過這個取笑總統的機會，美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）隨後便發布官方聲明澄清，「月球不是火星的一部分。」

網民希爾（Ryan Hill）諷刺特朗普的天文學科考試，定是其父親拿錢出來幫他合格的。他指出其錯處，並發布圖片解說月球不屬於火星。

亦有其他網民抱着看戲的心態表示，「我期待有關此事的新聞報道，『特朗普稱月亮是火星的一部分。某些科學家不同意。』」

特朗普對火星與月球的取態似乎也出現「前言不對後語」的情況。NASA在5月13日宣布2024年將美國太空人再度送上月球。特朗普之後在Twitter語帶激昂地推文支持，並編列16億美元預算予NASA。

特朗普2024年聯日登月　政治幌子？軍事野心？
「太空部隊」未成立　特朗普2020競選團隊先興奮　發起標誌投票
NASA六十大壽風光不再　特朗普上場　美國太空事業可再現光芒？
NASA怕了特朗普？　氣候變化成敏感議題　為撥款被指自我審查

（綜合報道）

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