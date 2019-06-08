【英國王室】梅根Meghan產後首次王室活動　路易小王子萌爆嘟嘴

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）5月6日迎來兩人首名寶寶阿奇（Archie），及後梅根一直未有現身王室活動。 事隔一個月她終於重回大家視線，周六（8日）出席在倫敦舉行皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。 梅根與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）同坐一架馬車，二人不但沒有「面阻阻」，更相談甚歡，難道不和傳聞真的只屬謠言？

英女王壽辰閱兵儀式：同車對坐的梅根與凱特似乎相談甚歡。（路透社）

梅根與凱特對坐

英國王室周六（8日）在倫敦舉行皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour），英女王與王室成員，分別乘馬車巡遊到皇家騎兵衛院閱兵場（Horse Guards Parade）閱兵。

再次公開亮相的梅根，身型未算明顯消減，但她精神飽滿，笑容滿面，她剛出世一個月的兒子阿奇，則沒有在活動現身。2018年梅根嫁入王室後首次出席這項活動時，與哈里獨霸一架馬車，不過今年就有所不同，二人被安排與凱特及康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）同車，組成巡遊中最引人注目的組合。巡遊間大家有講有笑，難道是在討論「湊仔經」？

英女王壽辰閱兵儀式：同場加映路易小王子「嘟」嘴萌爆。（路透社）

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同場加映路易小王子賣萌

閱兵後英女王與王室成員在白金漢宮陽台觀賞英國皇家空軍飛行特技隊表演，並向公眾致意。只見威廉王子與凱特一家五口非常高興，喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）夏洛特公主，以及首次出席這個活動的路易小王子（Prince Louis）都對表演及台下民眾非常好奇，不時手舞足蹈。

「Trooping the Colour」 是英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的官方生日閱兵儀式，雖然英女王真實生日在4月21日，但按照傳統，英女王的官方壽辰慶典在六月第一、第二或第三個星期六舉行。

（綜合報道）