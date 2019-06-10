性感女星極少布亮相康城影展　越南官員聲言處罰

越南女星鄧玉貞（Ngoc Trinh）5月出席法國康城影展（Cannes Film Festival），以近乎全裸的透視裝行紅地氈，引起不少爭議。越南文化體育與旅遊部部長阮玉善（Nguyen Ngoc Thien）上周三（5日）表示，鄧玉貞的行為不符合可接受的標準，計劃對此作出處罰。

阮玉善指，鄧玉貞的行為破壞國際社會中越南的形象。他在越南國會向議員說：「她並不是政府派往出席影展的女星。她的衣着非常不得體，而且具有冒犯的意味，引起大家不滿。」他表示，文化體育與旅遊部正翻查現有法例，處罰有關行為。

越南快報網站（VnExpress）報道，越南對在公眾場所衣着暴露的人處以罰款。據指，大部份受處罰的人都是名人。

鄧玉貞5月身穿黑色透視喱士長裙出席電影《隱秘的生活》（A Hidden Life）首映禮，胸口中門大開，整件薄紗露出美背，高衩開到腰間，下半身前後只有長裙布遮掩。

事後，文化體育與旅遊部發言人阮太平（Nguyen Thai Binh）批評鄧玉貞的衣着有違越南傳統，呼籲大眾發聲反對這種沒有文化的行為。

「越南第一美女」，甚至有「越南版Angelababy」、「越南昆凌」之稱的鄧玉貞未有受外界批評影響，對此不以為然，「我的服裝得到很多讚賞，我根本不在乎別人怎麼批評，而且這套衣服很漂亮，也在康城影展紅地氈留下好印象，我本來就無法滿足全世界。」

越南女星：鄧玉貞（Ngoc Trinh）出席康城影展（Cannes Film Festival），以近乎全裸的透視裝行紅地氈，引起不少爭議。（Getty Images）

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（越南快報網站／每日郵報）