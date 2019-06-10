新加坡代總理王瑞杰表現有口皆碑　但李光耀說他有一點令人遺憾

新加坡總理李顯龍宣布6月9日宣布休假一周。這段期間副總理王瑞杰將代理其職務。這位出身於組屋（即「公共房屋」）、發表演說時予人穩重及安心之感、眼睛又圓又大、頭髮整齊並慣性向右梳、看來文質彬彬的男子，將第一次走進國際社會的視野。

李顯龍及執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）過去接近大半年的安排，已為王瑞杰（Heng Swee Keat）擔任代理總理做好準備。

新加坡總理辦公室4月23日宣布改組內閣，王瑞杰升任副總理並兼任財長，會在李顯龍不在時代行職務。

人民行動黨2018年11月23召開黨團會議，王瑞杰當選該黨第一秘書長。根據往例，李顯龍及前總理吳作棟接任總理前，亦曾為第一助理秘書長。

當地學者認為，王瑞杰作為李顯龍接班人的身份已毫無懸念。

現年57歲的王瑞杰將輔佐李顯龍，帶領執政黨迎戰下一屆大選。身為人民行動黨秘書長的李顯龍2018年在11月11日在黨內大會上暗示或會提早在2019年舉行大選，並最遲在2022年交棒。倘若成事，王瑞杰會是新加坡政壇中，最快升任至總理的人。

祖籍廣東潮州的王瑞杰現年57歲、已婚。其妻是國家文物局行政總裁章慧霓。兩人在英國劍橋大學留學時認識，她是他的「師妹」。兩人婚後育有一子一女。

新加坡代總理王瑞杰：在新加坡總理李顯龍休假一周期間，王瑞杰將代理其職務。圖為他（圖左）2019年5月23日到訪中國北京，與國務院總理李克強會面。（路透社）

李光耀讚賞 最佳首席私人秘書

王瑞杰出身自新加坡警察部隊。他在2011年從政當選國會議員，2015年大選後他晉升教育部長，之後擔任財政部長至今。

他未升任財長之前，在政府不只一個部門工作過，其政治資歷是新加坡政府第四代領袖中最深的。他在任教育部長期間推動教育改革，頗獲好評。他曾任新加坡貿易和工業部常任秘書，2005年至2011年他擔任新加坡金融管理局局長，與該國一同走出2008年金融危機。

王瑞杰雖資深力厚，但其健康狀況引起外界關注。他2016年5月出席內閣會議時突然中風倒地，休養3個月後復工，繼續在財政部工作。

關於王瑞杰還有一件趣事。他在1997年至2000年間為已故開國總理李光耀效力，後者生前曾讚許其為最佳首席私人秘書，然而李光耀曾在其著作說出這位「一流秘書」唯一個讓他遺憾的地方，是他不夠高。

李光耀在其著作《李光耀觀天下》（One Man's View of the World）一書中讚賞王瑞杰的表現，也指出「唯一令人遺憾之處，他不是一個大塊頭。（身高）能讓人大型集會顯得與眾不同。」

（綜合報道）