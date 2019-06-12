【英國王室】威廉凱特拋低子女去拍拖　不忘關心脫歐事務

英國威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）育有三名子女喬治王子、夏洛特公主與路易王子，一家五口不時同場出現，但兩人也不忘製造二人世界的時光，周二（11日）就拋下一眾子女到英國西北部到訪農場，期間威廉王子也顯得相當關心國家大事，詢問農場主人對脫歐的看法。

威廉夫婦當天到坎布里亞郡（Cumbria）一個農場參觀，兩人在農場職員的教導下學習剃羊毛，但凱特明顯不精於此道，看到小羊痛苦掙扎時顯得一臉尷尬，場面搞笑。威廉王子也笑稱「她不會喜歡自己的剪毛作品。」

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威廉夫婦當天又與農民一起喝下午茶，品嘗蛋糕等美食。在聊天期間，威廉關心這些農民如何看待脫歐，主動問「這是你們會擔心的事嗎？」

農場職員趁機大訴脫歐之苦，農場營運總監戴（Adam Day）稱，脫歐後的最惡劣情景將是絕對可怕的，他擔心農民會受到高關稅的打擊，嚴重影響出口，他舉例稱，若英國無協議脫歐，羊隻出口有可能將遭受高達40%的關稅，農場的收入將會減半，他形容最惡劣的情況就會像一個真正的「黑洞」，讓很多農民要掙扎求存。

🍃 The Duke and Duchess of Cambridge joined @CumbriaWildlife and children from Patterdale School for an environmental educational session on the Ullswater Way.



Tourism is key to the economy in Cumbria, with millions visiting every year. pic.twitter.com/fYM3uI7Gkx — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 11, 2019

（綜合報道）