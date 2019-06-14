【英國王室】特朗普吹噓外交工作成就　查理斯王子獲新「銜頭」

美國總統特朗普（Donald Trump）一向是「Twitter治國」，無論任何政策他都會在網上說過不停。而這位「鍵盤戰士」周四（13日）於Twitter大談自己的外交事務如何繁忙時，就意外為英國王儲查理斯王子（Prince Charles）起了一個新「銜頭」，結果成為網民的討論對象。

特朗普的言論源於有傳媒批評他上周日（9日）稱會接受外國政府的情報，用以打擊選戰對手，並不會向聯邦調查局（FBI）提及事件。他周四在Twitter留言稱自己每日都與「外國政府」對話，指他剛與英國英格蘭女王（Queen of England）（U.K.）、「鯨魚親王」（Prince of Whales）、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統會面。

特朗普周四（13日）在Twitter大談最近與多位外國元首會面，期間以「鯨魚王子」形容查理斯王子的銜頭。（網絡圖片）

他其後刪除該段留言並重新發文，以「威爾斯親王」（Prince of Wales）稱呼查理斯王子，不過已經被多名細心網民留意到，他們紛紛鱔揮幽默感，有網民以相似格式的留意向特朗普「致敬」，稱自己剛與「八爪魚女王」、「鯨魚親王」、「海豚首相」、「海膽勳爵」、「蚌君主」、「水行俠」會面；共和黨軍師威爾遜（Rick Wilson）則於Twitter上載經典遊戲《Sealab 2020》的封面，並以「白宮員工準備與鯨魚親王會面」。

White House Staff preparing to meet with the Prince of Whales. pic.twitter.com/uJfmvkHzXV — Rick Wilson (@TheRickWilson) 2019年6月13日

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) 2019年6月13日

（綜合報道）