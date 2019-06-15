文翠珊談離職後生活　除了煮飯仔還會做甚麼？

英國首相文翠珊（Theresa May）上周五（6月7日）卸任保守黨黨魁之職，繼續擔任「看守首相」直至新任黨魁走馬上任為止。 所謂「無官一身輕」，將卸下國家重擔的文翠珊離開唐寧街10號後又會做甚麼？

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文翠珊接受英國天空新聞台（Sky News）訪問時表示，她離職後會有更多時間去做一些「政治以外的事情」。

她在訪問中直言，離開「熱廚房」後，可能會花更多時間在廚房烹飪。這位62歲首相原來非常喜愛烹飪，她曾透露自己擁有超過150本烹飪書籍。《泰晤士報》（The Times）引述一名文翠珊前助手指出，她的廚藝了得，更形容她的可以開節目教「煮餸」。

文翠珊又在訪問中表示，自己會有更多時間看板球比賽。文翠珊與丈夫均是板球迷，她更是英國板球總部其中一支球隊的成員。

《泰晤士報》引述另一名文翠珊前助手說，相信文翠珊離職後可能會參與慈善工作，或許會與「現代奴隸」有關。

文翠珊5月24日宣布6月7日下台，稱自己在任期間已盡了一切能力，對無力帶領脫歐感到遺憾，是時候選出新首相。她又哽咽表示，感恩能夠為所愛的國家服務，形容擔任首相是她畢生榮譽。

（綜合報道）