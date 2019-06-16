特朗普將梅拉尼婭與「美國永遠的第一夫人」相比惹議

美國總統特朗普（Donald Trump）上周五（14日）講述把總統專機「空軍一號」換成紅、白、藍3色的原因時，把妻子梅拉尼婭（Melania Trump）與美國前第一夫人積琪蓮（Jacqueline Kennedy）作比較，認為她能為飛機選擇顏色。有趣的是，他在訪談中2度以「它」（it）稱梅拉尼婭。這番言論引起網民熱議，不少人覺得兩者根本毫無相似之處。

特朗普在接受霍士新聞台（Fox News）清談節目《Fox and Friends》的電話訪問時回應他決定改變專機「空軍一號」的顏色：「你知道淡藍色（baby blue）不適合我們。人們已習慣某些東西，但......那就是積琪蓮，這很好，但我們今天有自己的積琪蓮，『它』叫做梅拉尼婭。我們稱『它』為梅拉尼婭特朗普」。

美國俄亥俄州立大學歷史系教授傑利森角（Katherine Jellison）也曾表示，以過往歷史經驗來看，梅拉尼婭或會成為像積琪蓮那類第一夫人——一名在女性雜誌中被視為穿搭良好的女子，但其公眾形象基本是予人站在一旁保持安靜的感覺。

特朗普讚妻：美國總統特朗普（Donald Trump）2019年6月14日拿妻子梅拉尼婭（Melania Trump）與前第一夫人積琪蓮（Jacqueline Kennedy）作比較。圖為她2016年2月6日出席新罕布什爾州舉行的共和黨辯論會時，穿着一條貼身小黑裙，展現纖穠合度的身段。（Getty Images）

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（綜合報道）