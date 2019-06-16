【一人派1000美元】美民主黨新秀成網絡紅人　楊安澤是何許人也？

美國民主黨將在6月26及27日舉行，就總統候選人分組辯論。27日包有大熱門之一的拜登（Joe Biden）及桑德斯（Bernie Sanders）等人，與不見經傳的楊安澤（Andrew Yang）。 楊安澤是一名美國出生，父母來自台灣的商人。他是政治新手，卻以民主黨身分參選總統。楊安澤幾乎註定是「陪跑」的，但因其華裔背景，和他宣稱的「自由紅利」政策，成為了焦點。

楊安澤6月27日會亮相直播節目，參與其第一次總統候選人辯論。（Getty Images）

根據民調顯示，楊安澤的支持率僅有0至1%，與現時領先排行榜，獲得24%支持的前副總統拜登相距甚遠。楊安澤成功出選的機會幾乎是零。

但摒除這統計數字，楊安澤在社交網站上有相當支持率，曝光度也相當高。他在一群自稱「楊幫」的支持者下，楊安澤成為了網絡迷因（Meme）、音樂、以至各種短片的主角。他的競選口號「#securethebag」在網絡流傳，「YangPower」成為美國一股不可少窺的力量。

主張「自由紅利」 人人每月1000美元

這全是因為楊安澤提出，名為「自由紅利」（Freedom Dividend）政策。楊安澤主張，每一名年滿18歲的美國居民，每月都應獲派1000美元（約7800港元），充滿自由的紅利金。應付日常開支之餘，做自己喜愛做的事，貢獻社會。

當然明眼人一看就知道這個所謂「自由紅利」，實質就是被稱為「全民基本收入」（Universal Basic Income）的政策。UBI在近年被多次提出，是一個頗為進取的社會福利政策 ，但因可能助長「養懶人」的關係惹來爭論。瑞士就在2016年在公投中否決了UBI，無緣在發達國家大規模實行。

楊安澤提出自由紅利固然異想天開，但他的支持者卻以「特朗普塞錢給以色列人、楊安澤則塞錢給所有美國人」，稱楊安澤是真正為美國人着想，是對楊安澤給予肯定。

楊安澤的支持集會上，有支持者高舉印有楊安澤的1000美元紙板。（Getty Images）

楊安澤在2月登上著名網上播客羅根（Joe Rogan）的節目，成功吸引大量支持者。（Youtube截圖）

登上播客節目成名 非傳統政客

他的政治理念不僅於此，楊安澤亦以其商人的身分，看到了自動化正取代勞工，令工作機會減少。楊安澤希望活用他過去成立「為美國創業」（Venture for America）平台經驗，鼓勵美國人創業，培養新一代的企業家，繼而創造就業機會，解決問題。

楊安澤早在2017年11月便宣布競選，雖比馬里蘭州前眾議員德萊尼（John Delaney）遲了半年，但比其餘所有候選人都要早。楊安澤在傳統媒體上曝光率不高，他主要活躍着在網上播客（Podcast）及各大網絡社群。如2019年2月他就接受了著名網絡主播羅根（Joe Rogan）的訪問。羅根是喜劇演員兼綜合格鬥評論員，他的播客擁有數百萬聽眾。

訪問為他帶來了大量的支持者及捐款，滿足了民主黨全國委員會對候選人參加首次電視辯論的要求。為表達謝意，他在3月時宣希一項搞笑運動，稱要以「狗狗紅利」回報支持者，向每個美國家庭每月送出1000隻可愛的小狗。

楊安澤的不平凡成為了民主黨的注目新星，民主黨政治顧問、網媒Gawker前編輯施皮爾（Elizabeth Spiers）表示，「左派陣營中缺少像楊安澤這樣的人，他們把互聯網視為吸引大眾的主要媒體，而不是次要媒體」。

楊安澤正擴大他的政鋼，包括把一些甚少人談及的波多黎各加入美國、機器人電話廣告以及包皮環切術等議題加進政鋼。楊安澤毫無疑問的，是一個非傳統的候選人。他的支持率不高，但成功博得了世人的目光，成為值得留意的競選人之一。