英國首相之爭現黑馬　施達偉可成第二個「約翰遜」？

英國保守黨黨魁選舉完成第二輪投票。前外相約翰遜（Boris Johnson）以四成票數領先一眾候選人。與此同時，此次黨魁之爭亦出現了一匹黑馬——國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）。他因與約翰遜同樣有着詼諧、古怪的性格，被視為第二個約翰遜，有望吸引更多保守黨以外的選民。 施達偉在第二次參選者電視辯論中的令人眼前一亮，再加上他提出與環境大臣高文浩（Michael Gove）聯手打入最後一輪決選，這些都引發外界猜想：他能否有力與約翰遜一較高下？

施達偉此前可謂是名不經傳，相比約翰遜、高文浩等政客，他步入政壇的時間較晚，且在政府的履歷並不豐富。直至5月，施達偉才進入英國內閣，成為國際發展大臣。

施達偉在電視辯論以及前兩輪投票中的表現皆令人「眼前一亮」，而英國內閣辦公室大臣李達德（David Lidington）周一（17日）公開表明支持施達偉，亦令施達偉這一名字愈發為人熟悉，而這位「黑馬」政客，此前曾擔任威廉及哈利王子的私人補習老師。



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想當首相的「007」？

施達偉與約翰遜同為伊頓公學（Eton College）以及牛津大學（University of Oxford）校友，不過，約翰遜熟讀古典學，而施達偉則鑽研政治、哲學以及經濟學。特別的是，施達偉的父親布賴恩（Brian Stewart）為英國軍情六處（MI6）助理局長，且施達偉曾跟隨父親前往多個國家，因此外界質疑施達偉早於青年時期就與英國情報機構有所關聯。

施達偉多次被質疑為英國軍情六處（MI6）工作。（路透社）

施達偉大學畢業後進入英國外交部，於1997年至1999年在英國駐印尼大使館工作；科索沃戰爭時期，施達偉被聘為英國駐黑山代表，當時年僅26歲。儘管外界質疑施達偉實際上為軍情六處服務，但他否認。此後，施達偉於2003年爆發伊拉克戰爭時，前往伊拉克工作。2010年，施達偉以保守黨議員的身份，進入英國國會，開啟其政治生涯。

2014年，施達偉當選下議院國防專責委員會主席，成為英國國會史上擔任該職位最年輕的政客。值得注意的是，在文翠珊上台後，施達偉於2017年至2018年被任命為英國非洲事務部國務大臣，推動英國對非洲新政策的實施。

參選人中的唯一文翠珊派——國際發展大臣施達偉。（路透社）

拒絕硬脫歐

施達偉2016年脫歐公投中投下「留歐」一票，因此對於支持脫歐的人士而言，施達偉或許難以獲得他們的青睞。施達偉認為可以繼續推行文翠珊的脫歐方案，只要將方案中關於愛爾蘭邊界問題的方案剔除，即可避免出現硬脫歐的情況。施達偉認為硬脫歐對英國的傷害極大，國會亦會立法禁止硬脫歐的方案獲得通過。

相比於其他候選人提出減稅舉措，以提振英國脫歐後的經濟，施達偉則堅持不會採取減稅措施，因此外界認為施達偉需要給予保守黨議員更多的信心，才能在逐輪「淘汰賽」中倖存，成為黨魁之爭的最後兩名角逐者。

（綜合報道）