「你是不是外星人？」民眾問答節目遇怪題　普京這樣秒回……

俄羅斯人的勇悍使他們被稱為戰鬥民族，貴為戰鬥民族之首的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更一直予人「全能猛男」的形象。由打獵、柔道到政壇都難不到他，使人不禁問一句：「你究竟是不是人？」 普京周四（20日）舉行一年一度的民眾問答直播節目，4小時內回答多條民眾提問，當中就有人問他「是不是外星人」，他又會如何回答呢？

▲▲想看過往節目提過哪些有趣問題，即刻去片▲▲

問答節目周四（20日）現場直播舉行，當地媒體在超過150萬條民眾提問中即場抽出問題。相關問題涵蓋退休金、醫療等民生議題，亦有政治及國際關係等，當中最搞笑的要數到有人問普京是不是外星人。

普京直截了當地予以否認，爽快回答「我不是」，還認真地列出證據：「我的親戚和小孩都可以作證。」

其他問題也包括「是否曾有對自己羞愧的時刻」、「如何戰勝懶惰」等。普京也趁機表現他的「柔情」一面，他指，曾有一位婦人向他遞上字條，他答應會看但最後助理弄丟了字條，令他永遠忘不了此事，並感到羞愧。

現年66歲的普京不時被網民譽為「真男人」，特工出身的他身世背景已充滿神秘感，同時他還是柔道黑帶，曾與奧運金牌選手對戰大展身手；他更熱愛滑雪及冰上曲棍球等運動，可以說是能人所不能。

他又不時以「猛男」形象示人，當地每年會為他推出寫真月曆，既有他抱小動物及赤裸上身打獵相片，又有他無上衣的「出浴照」；網上更流傳他與野生老虎合照，以及騎熊涉水奔馳的相片……更重要的是，年過花甲的他身型仍保持良好，似乎有不老之術，難怪會有人問他是不是外星人。

（綜合報道）