【習近平訪朝】金與正加入迎賓行列　朝鮮「金秘書」換人？

朝鮮領導人金正恩以往出席重要國際場合，媒體鏡頭總會拍到他的妹妹、朝鮮中宣部第一副部長金與正在四處走動以及確認現場狀況的模樣。不過在中國國家主席習近平周四（20日）到訪平壤時，卻不見這位「金秘書」忙碌的身影。她身在歡迎習近平的高官行列中，而代替她站在接待貴賓最前線的人，變成三池淵管弦樂團團長玄松月。

有「朝鮮鄧麗君」之稱的玄松月，是三池淵管弦樂團以及有「朝鮮少女時代」之稱的牡丹峰樂團團長。她以往也曾參與包括金正恩訪韓前的視察工作。（路透社）

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以往金正恩與外國元首會面，金與正都和朝鮮國務委員會部長金昌善負責現場安排及儀式等事務，類似她周四站在迎接外賓的官員行列，情況實屬罕見。

金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）2月在越南河內舉行的「特金會」無果而終，有外國媒體報道，多名朝鮮有官員被拘、被迫進行勞動甚至被處決，而金與正傳聞被要求保持低調。

她消失在公眾視野一段時間確引起外界猜測，惟她6月2日先陪兄長觀看「人民之國」團體操藝術表演，上周三（13日）她代表朝方向韓方就韓國前總統金大中遺孀李姬鎬去世致唁電及送花圈，被視為是朝鮮以行動打破傳聞。

她周五與金正恩伉儷陪同習近平及夫人彭麗媛欣賞藝術及體操表演時，坐在金正恩夫人李雪主的右方。而從中國央視周四發布的影片可見，她迎接習近平到訪時，站在勞動黨副委員長金英哲身旁，她後方是人民軍總政治局局長金秀吉。外界認為幾乎可確定她在黨內的地位不跌反升。

從央視周四發布的畫面可見，金與正以往的工作，今次由玄松月接下。她身穿黑色套裝、戴着藍芽耳機，與金昌善一同站在紅毯外。她在歡迎儀式中不時與金昌善交頭接耳，可見她是負責習近平訪朝的典儀事務的人。

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（綜合報道）