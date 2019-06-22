【圖輯】莫迪帶頭慶祝國際瑜伽日　汪星人附和顯身手

印度是瑜伽大國，總理莫迪（Narendra Modi）周五（21日）趁國際瑜伽日（International Yoga Day）再次展示「瑜伽外交」。莫迪聯同約4萬民眾在恰爾肯德邦（Jharkhand）做瑜伽，內閣成員和駐外官員也在全球各地響應，甚至連印度軍犬做起來也有板有眼。

國際瑜伽日：印度國防部發布相片，印度陸軍犬部隊（Indian Army Dog Unit）做起瑜伽也顥得有板有眼。（法新社）

▼想觀看各地民眾趁國際瑜伽日做瑜伽的盛況，請點擊以下圖輯：

+ 7 + 6 + 5

國際瑜伽日踏入第五屆，莫迪一如以往與印度民眾一起做瑜伽。他在開始練習前發言，呼籲民眾以「瑜伽促進和平、和諧與進步」作為座右銘，並指應努力將瑜伽從城市帶到村莊和部落，形容瑜伽超越宗教、種姓、膚色、性別和地區。

印度外交部指，印度全球191個大使館和領事館中，大部份都有舉行瑜伽活動慶祝國際瑜伽日。印度外交部長賈伊尚卡爾（Subrahmanyam Jaishankar）亦在新德里主持活動，接待各國外交官。以色列大使馬爾卡（Ron Malka）指，莫迪利用瑜伽作為外交工具，對加強兩國關係起不錯的作用。

（美聯社／英國廣播公司）