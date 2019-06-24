YOSHIKI圍巾意外搭英女王肩上　X Japan靈魂人物表情hold不住

在周日（23日）舉行的英國王室溫莎杯馬球賽發生一段小插曲。當時英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正緩緩走下台階，媒體鏡頭都在捕捉她的一舉一動。此時一條長長的黑色圍巾隨風飛揚，不偏不倚地落在女王的右肩上。穿着山莓紅套裝的她一貫高貴地逕自往下走，但附近的人表情都起了變化，尤其是圍巾的主人滿臉寫滿「恐懼」二字，而他正是日本傳奇視覺系重金屬樂團X Japan隊長YOSHIKI。

YOSHIKI的黑圍巾隨風飛揚，落在英女王右肩上，整個過程大約一、兩秒，YOSHIKI在發現後已迅速將它收回來。（Press Association影片截圖）

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面露驚訝的還包括曾主演電視劇《X檔案》的女星、「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）。幸好YOSHIKI眼明手快，迅速將圍巾拉回來。這看來並沒有對女王造成什麼困擾，但YOSHIKI本人顯然嚇了一跳，張開口形成一個「O」字，表情相當可愛。

YOSHIKI獲邀出席活動，事前不為外人所知。即使在上周六（22日）YoshikiChannel直播節目，身在倫敦的他僅說將要見一位很重要的人物。英國皇家賽馬會（Royal Ascot）的微風更跟YOSHIKI開了一個小小的玩笑，讓大家再次見識到見慣場面的英女王有多優雅和淡定，也意外地披露Yoshiki這個秘密行程，讓外界想不到的是，他將要覲見的竟是英女王。

（royalcentral.co.uk／電訊報）