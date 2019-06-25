英首相大熱門感情狀況成謎　友人爆料：他仍打算攜女友入主唐寧街

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）被視為下任英國首相的大熱人選，支持度遙遙領先對手侯俊偉（Jeremy Hunt）。不過，約翰遜近日與女友西蒙茲（Carrie Symonds）的吵架事件驚動全國後，其支持率受到影響，西蒙茲亦低調「隱藏」數日，令不少人好奇兩人的感情關係。 英國《電訊報》（Telegraph）周一（24日）引述約翰遜的友人爆料，指兩人關係並未改變，約翰遜打算攜西蒙茲入主首相府。

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約翰遜上周五（21日）與女友西蒙茲在家爆發激烈爭吵，事件演變成眾所周知後，他拒絕回應此事件。約翰遜的團隊周日（23日）指，兩人的爭吵不過是情侶之間的普通爭執。至周一（24日）《電訊報》報道，約翰遜的友人爆料，兩人的關係未改變，約翰遜打算攜西蒙茲入主唐寧街10號。

報道指，約翰遜若成為首相，西蒙茲將成為以女友身份入主首相府的第一人。有消息稱，約翰遜計劃與前妻完成離婚手續後，迎娶西蒙茲。而至今，英國歷史上僅有一位在任內成婚的首相，即1768年至1770年間擔任首相的第三代格拉夫頓公爵（Duke of Grafton）菲茨羅伊（Augustus FitzRoy），他於任內離婚並且再婚。

自從吵架事件後，約翰遜的女友西蒙茲一直未出現在公眾視野。有報道指，西蒙茲出於安全問題不敢返回位於倫敦南部的公寓，有不滿約翰遜的示威者周日（23日）在其南部的住所前示威。

不過，西蒙茲在網絡上則留有蹤跡。她曾在Twitter上為網民點讚，該網民鼓勵她維繫與約翰遜的戀情，指英國民眾需要唐寧街的花邊新聞。西蒙茲隨後收回點讚，但仍被眼利的網民發現。

Dear @carriesymonds - please just carry on. We must have entertainment at No 10. Three years of boredom is quite enough. — Victor Olliver (@VictorOlliver) 2019年6月21日

（電訊報）