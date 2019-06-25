哈里梅根疑與威廉凱特不和搬出王宮　豪花240萬鎊裝修新別墅

英國王室哈里王子與妻子梅根疑因與威廉王子與凱特不合，搬出位於倫敦市中心的肯辛頓宮（Kensington Palace），並相中「浮若閣摩爾宮」（Frogmore Cottage）作為新居，現在卻傳出他們大舉翻修，裝潢費用高達240萬英鎊（約2400萬港元），這筆錢將由英國納稅人埋單。 消息曝光後，有民間團體要求國會徹查王室開銷。

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哈里與梅根看上溫莎堡（Windsor Castle）附近、位於倫敦市郊的19世紀「浮若閣摩爾宮」；《BBC》指出，那裏過往就是王室成員遠離塵囂的去所，哈里、梅根與兒子阿奇（Archie）住在這裏可避開外界的窺探眼光。

然而，根據白金漢宮新出爐的「君主撥款」報告，「浮若閣摩爾宮」改建費用竟高達240萬英鎊，除了計劃把原本5間分隔的房屋打通，恢復成一間大別墅，還要翻修天花板、地板，新增浴室、臥房和廚房。

這項改建經過女王同意，錢是由納稅人埋單。之前有報告指出，哈里與梅根的新家估計將會花上高達300萬英鎊，兩人的代表否認這項說法，指出費用不會超過150萬英鎊。但由於改建尚未完成，預估費用恐超過240萬英鎊。

哈里與梅根的助理指出，任何超出預算的費用，都會由薩塞克斯（Sussex）公爵和公爵夫人自掏腰包付帳。王室也強調，「浮若閣摩爾宮」在被哈里與梅根相中前就已經展開裝修，那裏也會是哈利與梅根的唯一住所。

消息曝光後，主張廢除王室的民間團體「Republic」為此呼籲國會，應徹底調查王室開銷。不過官方指出，英國王室開銷看似龐大，但平均分攤在納稅人身上，一點都不貴，每人只貢獻了1.24英鎊。

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