特朗普再放笑彈　誤稱制裁30年前已故伊朗領袖

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（24日）簽署行政命令，加碼制裁伊朗，但這位總統看來搞錯了「敵人」的名字，他誤稱要制裁伊朗的領袖人物霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini），實際上，霍梅尼早在1989年仙遊。

▼想知道特朗普還叫錯誰人的名字，即刻去片▼

Trump said he's placing new sanctions on Iran's Ayatollah Khomeini — he died in 1989 pic.twitter.com/eyvenzcuNs — NowThis (@nowthisnews) June 24, 2019

特朗普當天在白宮簽署行政命令時指，通過這條行政命令，將會使伊朗的最高領袖及其辦公室等相關人員無法獲得重要的財政資源和支持，霍梅尼（Ayatollah Khomeini）及其辦公室的資產，不會免於制裁。

特朗普的這番說話，很快遭美國媒體找到錯處，因為霍梅尼是已故的伊朗最高精神領袖，1979年在位，然後在1989年逝世。難道特朗普連死人都不放過？非也，他想指的應該是現任伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），但錯誤讀出前任領袖的名字。

白宮其後在公布特朗普講話的文字紀錄時也作出「更正」，只提到哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

特朗普再放笑彈：霍梅尼是伊朗的已故最高精神領袖。圖為他1984年的照片。（Getty Images）

特朗普這次祭出針對伊朗的新一輪制裁，制裁對象除了哈梅內伊外，也包括伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）及多名伊朗軍官等，封鎖他們獲取財政支援。伊朗外交部反擊指，美國的制裁只是宣傳伎倆。